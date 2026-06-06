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Xuất bản ngày 06/06/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 06/06/2026 03:00 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 6/6/2026 - XSQNG 6/6

XSQNG 6/6, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 6/6/2026, xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 6/6/2026, xổ số Quảng Ngãi 6/6.

XSQNG 6/6. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 6/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 6/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 6/6/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 6/6/2026

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- XSQNG 30/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng ngày 30/5/2026 như sau:

XSQNG 30/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 30/5/2026.

XSQNG 30/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 30/5/2026.

- XSQNG 23/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công bố kết quả xổ số ngày 23/5/2026 với giải đặc biệt là 819901 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 23/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 23/5/2026.

XSQNG 23/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 23/5/2026.

- XSQNG 16/5/2026

Kết quả xổ số ngày 16/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng có giải đặc biệt là 410272 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 16/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 16/5/2026.

XSQNG 16/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 16/5/2026.

- XSQNG 9/5/2026

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 9/5/2026 có giải đặc biệt là 228575 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNG 9/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 9/5/2026.

XSQNG 9/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 9/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 6/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Minh Trang
(tổng hợp)
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