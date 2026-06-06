Hà Nội tăng tốc thi công các công trình chống ngập tại nhiều công viên

Những dự án chống ngập đang triển khai tại các công viên Hà Nội.
Những ngày đầu tháng 6, tại nhiều công viên ở Hà Nội, bên cạnh các khu vực vui chơi, tập thể dục của người dân là những công trường thi công hạ tầng chống ngập đang hoạt động khẩn trương. Hàng loạt hạng mục như trạm bơm, bể điều tiết, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước được triển khai nhằm nâng cao năng lực chống úng cho đô thị trước mùa mưa.
Tại khu vực phía Nam thành phố, công viên Bắc Linh Đàm sau cải tạo đã trở thành địa điểm sinh hoạt, vui chơi quen thuộc của người dân với hệ thống cây xanh, đường dạo và hồ nước được chỉnh trang đồng bộ.
Hiện nay, một phần diện tích công viên hiện được quây tôn để phục vụ thi công dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với trạm bơm Yên Sở.
Đây là một trong những công trình được kỳ vọng góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Nam Hà Nội, nơi thường xuyên chịu áp lực khi xuất hiện các trận mưa lớn.
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), dự án chống úng ngập cục bộ được khởi công từ tháng 3/2026 với tổng cộng 22 hạng mục. Trong đó có nhiều hạng mục liên quan đến việc cải tạo, nâng cấp các trạm bơm tại các hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương và Trung Tự.
Tại hồ Bảy Mẫu, các hạng mục thuộc dự án chống ngập cũng đang được triển khai khẩn trương. Công trình tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống thu gom, điều tiết và tiêu thoát nước nhằm nâng cao khả năng vận hành của mạng lưới thoát nước khu vực nội đô trước mùa mưa bão năm nay.
Các hạng mục nâng cấp hồ điều hòa, trạm bơm và hệ thống thoát nước đang được triển khai đồng thời tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội. Trong đó có các công trình nằm trong phạm vi Công viên Cầu Giấy, nơi vừa hoàn thành dự án cải tạo cảnh quan.
Sau khi được đầu tư cải tạo với kinh phí khoảng 66 tỷ đồng, Công viên Cầu Giấy đã có diện mạo khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn và rèn luyện thể chất của người dân.
Hiện các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống thoát nước tại khu vực hồ điều hòa trong công viên. Công trình có công suất thiết kế khoảng 0,5 m3/giây, góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước cho lưu vực sông Tô Lịch - Tả Nhuệ, đồng thời giảm nguy cơ ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn.
Tương tự, Công viên Nghĩa Đô cũng đã hoàn thành các hạng mục cải tạo và mở rộng không gian công cộng.
Việc tháo dỡ hàng rào giúp người dân dễ dàng tiếp cận các khu vui chơi, thể thao và cảnh quan xanh bên trong công viên
Cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, các hạng mục liên quan đến hồ nước và hệ thống thoát nước tại đây cũng được nâng cấp nhằm tăng khả năng điều tiết nước cho khu vực phía Tây thành phố.
Các dự án nâng cấp hồ điều hòa, trạm bơm và hệ thống thoát nước đang được đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa.
Sau khi hoàn thành, các công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực nội đô Hà Nội.
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