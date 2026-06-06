Hà Nội tăng tốc thi công các công trình chống ngập tại nhiều công viên

Tin mới

Danh tính 6 người thương vong trong vụ xe đầu kéo va chạm công nông ở Lâm Đồng Cơ quan chức năng xác định danh tính 3 người tử vong và 3 người bị thương trong vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh qua xã Cư Jút.

1.990 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Đồng Yên Nhật biến động theo thị trường khiến tỷ giá quy đổi sang tiền Việt Nam không cố định.

Tăng mức hỗ trợ phục vụ đối với bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy lên 2,7 triệu đồng Chính phủ quy định mức hỗ trợ phục vụ 2,7 đồng/tháng đối với một số chức danh lãnh đạo như bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thượng tướng Quân đội và Công an.

Vì sao nguy cơ đột quỵ tăng cao ngày nắng nóng? Thời tiết oi bức không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người trên 50 tuổi và người mắc bệnh nền.

Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/6/2026 - XSHG 6/6 XSHG 6/6, trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/6/2026, xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 6/6/2026, xổ số Hậu Giang 6/6.

Geely Coolray có bản mới sau 1 năm tại Việt Nam, giá từ 499 triệu đồng Geely mở rộng dải sản phẩm tại Việt Nam bằng hai mẫu SUV mới gồm Coolray cỡ B và Okavango 7 chỗ.

Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn siêu sang tôn vinh bản sắc Việt Ngày 6/6, Vinpearl công bố ra mắt Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn 6 sao mang tinh thần Việt độc bản dành cho cộng đồng tinh hoa thế giới.

Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/6/2026 - XSHCM 6/6 XSHCM 6/6, trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/6/2026, xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 6/6/2026, xổ số Hồ Chí Minh 6/6.

Chuyên gia chỉ ra 4 thực phẩm làm răng ố vàng, đánh mãi vẫn không trắng Nhiều người đánh răng thường xuyên nhưng vết ố vàng do thức ăn đồ uống vẫn còn do thường xuyên dùng những thực phẩm làm răng sẫm màu này mà không làm sạch đúng cách.

Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/6/2026 - XSLA 6/6 XSLA 6/6, trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/6/2026, xổ số Long An thứ Bảy ngày 6/6/2026, xổ số Long An 6/6.

Diana Unicharm thúc đẩy chiến lược Môi trường 2030 Diana Unicharm đồng loạt triển khai chương trình vệ sinh môi trường và gìn giữ cảnh quan di tích tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM nhân tháng hành động vì môi trường.

Đà Lạt thành trung tâm du lịch quốc tế, Đức Trọng là trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng quy hoạch Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch quốc tế, Đức Trọng và vùng phụ cận quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính - chính trị.

Vì sao rắn làm tổ trong máy điều hòa? Vụ 4 con rắn trú trong máy điều hòa của một gia đình ở Quảng Ngãi khiến nhiều người lo lắng đặt câu hỏi vì sao rắn làm tổ trong điều hòa và làm sao để phòng tránh.

Trì hoãn điều trị sỏi vì sợ mổ, người phụ nữ suýt hỏng cả quả thận Người phụ nữ 58 tuổi trì hoãn khám nhiều năm, đến viện khi thận đã nhiễm trùng nặng và chứa đầy mủ.

Tin chuyển nhượng hôm nay 6/6: Man City có thể ưu tiên chiêu mộ Sandro Tonali Tổng hợp tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất hôm nay 6/6: Sandro Tonali là mục tiêu của Man City nhằm nâng cấp tuyến giữa.

Bắt quả tang quản lý bán heroin cho công nhân ngay tại công trường Kiểm tra một công trường, công an phát hiện nhiều công nhân dương tính với heroin và làm rõ nguồn ma túy được cung cấp bởi chính người quản lý nhóm lao động.

Việt Nam đạt nhiều huy chương tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026 Đội tuyển Việt Nam giành 7 huy chương và 3 bằng khen tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026, xếp thứ 7 trong 45 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi lái, người mẹ bị khởi tố Người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố sau khi giao xe máy cho con trai 15 tuổi, chưa đủ điều kiện lái xe, gây tai nạn khiến một người bị thương tật 74%.

Giá tiêu chi tiết hôm nay 6/6/2026: Duy trì ổn định Giá tiêu hôm nay 6/6/2026 tại thị trường trong nước đi ngang so với hôm qua, giá tiêu thế giới cũng không có biến động mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận thêm nhiệm vụ Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1001 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Khánh Hòa: Nhánh xà cừ cổ thụ gãy đè trúng xe máy, 1 người bị thương 1 người đi xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu sau khi nhánh cây xà cừ cổ thụ bất ngờ gãy đổ, đè trúng khi đang lưu thông trên đường 21 Tháng 8.

Biến nước thải thành nguồn tài nguyên mới cho tương lai đô thị Nước thải không nên chỉ được xem là sản phẩm cuối của quá trình sử dụng mà có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Giá vàng liên tục giảm sâu, rẻ nhất từ đầu năm: Có nên mua 'bắt đáy'? Thời gian qua, giá vàng trong nước liên tục giảm sâu và hiện đang ở mức nhất từ đầu năm đến nay, vậy có nên mua vàng lúc này?

Sản xuất phần mềm 'bẻ' sinh trắc học ngân hàng, 5 đối tượng bị khởi tố Công an Hà Nội khởi tố 5 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán phần mềm độc hại có khả năng vượt xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Cận cảnh cây cầu hơn 120 tuổi ở Hà Nội sẽ bị phá dỡ vào tháng 9 Hà Nội dự kiến tháo dỡ cầu Đuống cũ hơn 120 năm tuổi vào tháng 9/2026 sau khi cầu mới vận hành, nhằm giải tỏa điểm nghẽn giao thông đường thủy.

Lễ hội trái cây vừa khai mạc, khách vô tư vặt trụi tiểu cảnh trưng bày Nhiều tiểu cảnh được tạo hình công phu từ trái cây đặc sản Đồng Tháp bị khách tham quan lấy mất sau lễ khai mạc.

Sự nghiệp rực rỡ của mỹ nhân đóng thái tử Na Tra trong 'Tây du ký' Nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai thái tử Na Tra trong "Tây du ký 1986" là người để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Triều Tiên phát triển 'vũ khí bí mật dưới nước' Ông Kim Jong-un tiết lộ, Triều Tiên đang phát triển loại 'vũ khí bí mật dưới nước' trong chuyến thị sát tàu khu trục Kang Kon.

Giá cà phê hôm nay 6/6/2026: Arabica chạm 'đáy' 18 tháng Giá cà phê hôm nay 6/6/2026 tiếp tục chuỗi giảm kéo dài trong tuần qua trước áp lực nguồn cung từ Brazil.