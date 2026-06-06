Danh tính 6 người thương vong trong vụ xe đầu kéo va chạm công nông ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Chiều 6/6, lãnh đạo UBND xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe công nông xảy ra trên địa bàn làm 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Các nạn nhân tử vong gồm anh Y Sép Ê Ban (SN 1994, trú buôn Trum, xã Cư Jút), người lái xe công nông, tử vong tại chỗ; anh Y Min Bkrông (SN 2002, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và cháu Y Hòa Priêng (SN 2016, trú xã Cư Jút), tử vong sau khi được đưa đến Trung tâm Y tế Cư Jút cấp cứu.

3 người bị thương gồm ông Y Win KNul (SN 1958, trú xã Cư Jút), cháu Y Chun Ê Ban (SN 2021, trú xã Cư Jút) và tài xế xe đầu kéo Nguyễn Hữu Đức (trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Chiếc xe công nông chở 4 người trên thùng xe.

Trước đó, khoảng 7h35 cùng ngày, tại Km1801+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 2 Trúc Sơn, xã Cư Jút, xe đầu kéo BKS 47H-040.88 kéo theo rơ-moóc BKS 47RM-005.98 do anh Nguyễn Hữu Đức lái theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này va chạm với xe công nông không biển kiểm soát do anh Y Sép Ê Ban lái, chở theo 4 người trên thùng xe, đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện văng vào lề đường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, vào ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe đầu kéo chở cát gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Khoảng 4h ngày 24/4, tài xế Phạm Thương Tâm (SN 1991, trú tại thôn 8, xã Hòa Sơn) lái xe đầu kéo mang BKS 29E - 219.24, kéo theo rơ-moóc BKS 29RM - 024.85 chở cát xây dựng, lưu thông trên đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến đoạn giao với Tỉnh lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi mang BKS 50H – 473.34 do anh T.Đ.T (SN 1995, trú tại xã Ea Na) lái, lưu thông theo hướng từ xã Krông Ana đi phường Thành Nhất.

Cú tông mạnh khiến hành khách trên taxi là ông L.V.D (SN 1964, trú tại thôn Yên Định, xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại chỗ.

Tài xế taxi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.