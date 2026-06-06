(VTC News) -

Báo cáo FIFA's Climate Blind Spot do Viện New Weather thực hiện ước tính World Cup 2026 sẽ phát thải ít nhất 9 triệu tấn CO₂ tương đương, gần gấp đôi mức trung bình khoảng 4,7 triệu tấn của các kỳ World Cup diễn ra trong giai đoạn 2010 - 2022.

Trong kịch bản phát thải cao, lượng khí nhà kính tạo ra có thể lên tới 15 triệu tấn CO₂ tương đương, đưa giải đấu trở thành một trong những sự kiện thể thao gây ô nhiễm nhất từng được tổ chức.

World Cup 2026 có thể thành giải đấu gây ô nhiễm nhất lịch sử. (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân chính đến từ việc FIFA mở rộng quy mô giải đấu. World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển thay vì 32 đội như trước đây, đồng thời số trận đấu tăng từ 64 lên 104. Việc tăng số đội và số trận đồng nghĩa với lượng di chuyển lớn hơn của các đội tuyển, giới truyền thông và hàng triệu người hâm mộ.

Tuy nhiên, yếu tố tác động mạnh nhất đến môi trường không nằm ở các sân vận động mà ở giao thông hàng không.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico, nhiều địa điểm cách nhau hàng nghìn km. Điều này khiến máy bay gần như trở thành phương tiện di chuyển bắt buộc đối với phần lớn người tham dự.

Nghiên cứu ước tính riêng các chuyến bay phục vụ giải đấu có thể tạo ra hơn 7,7 triệu tấn CO₂, chiếm phần lớn tổng lượng phát thải.

So với các kỳ World Cup trước, lượng khí thải từ hoạt động hàng không được dự báo tăng từ 160% đến 325%.

Báo cáo nhận định đây là hệ quả của một mô hình tổ chức ngày càng phụ thuộc vào các chuyến đi đường dài.

Không giống nhiều quốc gia châu Âu hay châu Á sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc phát triển, Bắc Mỹ thiếu các phương án giao thông thay thế có lượng phát thải thấp hơn máy bay. Điều này khiến khả năng cắt giảm dấu chân carbon của giải đấu trở nên hạn chế.

Báo cáo cũng chỉ trích FIFA đang tồn tại một "điểm mù khí hậu", khi các cam kết phát triển bền vững không đi đôi với những quyết định thực tế như mở rộng quy mô giải đấu hoặc lựa chọn các thành phố chủ nhà nằm cách xa nhau.

Theo nhóm nghiên cứu, World Cup 2026 có nguy cơ làm gia tăng áp lực lên cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực cắt giảm phát thải để đạt các mục tiêu khí hậu.

Đáp lại, FIFA cho biết World Cup 2026 sẽ được triển khai cùng một chiến lược phát triển bền vững nhằm giảm thiểu tác động môi trường và tạo ra "di sản tích cực" cho các thành phố đăng cai.

Tổ chức này cho biết sẽ áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng bền vững đối với sân vận động và hạ tầng tạm thời, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, đồng thời giảm lượng chất thải, mức tiêu thụ năng lượng và phát thải liên quan đến giải đấu.

FIFA cũng khẳng định các thành phố chủ nhà sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các biện pháp khí hậu dài hạn sau khi sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh kết thúc.

Tuy nhiên, báo cáo nhận định những biện pháp này khó có thể bù đắp được lượng phát thải mang tính cấu trúc phát sinh từ quy mô giải đấu và sự phụ thuộc lớn vào vận tải hàng không.

Khi World Cup ngày càng mở rộng và mang tính toàn cầu hơn, bài toán khí hậu có thể trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai.

Hoa Vũ