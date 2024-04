Lương Thu Trang bị ghét nhất phim giờ vàng

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đang nhận được sự chú ý cao của khán giả trên phim Việt giờ vàng của VTV. Trong đó, nhân vật An Nhiên do nữ diễn viên Lương Thu Trang được đánh giá là có diễn xuất tốt, gây ấn tượng bậc nhất trong dàn diễn viên.

Trong phim Lương Thu Trang thủ vai An Nhiên, người tình được giấu kín của Nghĩa (Quang Sự đóng). An Nhiên vốn quen với Nghĩa trước, nhưng sau đó chấp nhận anh cưới Ngân Hà (Hồng Diễm) để trả thù. Kế hoạch trả thù kéo dài 5 năm của Nghĩa có công sức không nhỏ của An Nhiên.

An Nhiên mong muốn sẽ lấy được số tiền khổng lồ từ việc bán công ty dược phẩm Lan Hà của gia đình nữ chính, sau đó hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Do đó, cô chấp nhận làm mẹ đơn thân, để người mình thương trở thành chồng kẻ khác. Tuy nhiên, cô cũng mang trong lòng căm ghét nữ chính, coi Ngân Hà là kẻ cướp chồng và hạnh phúc của mình.

Trong những tập đầu, Lương Thu Trang đã diễn nhân vật An Nhiên khá tốt, thể hiện rõ tâm lý thảo mai, giả tạo khi chữa bệnh cho bà Lan và làm bạn với vợ chồng Hà Nghĩa. Tuy nhiên, khán giả vẫn nhận thấy sự bất thường của cô.

Những tập gần đây, khi Nghĩa đã lật mặt với cha con Ngân Hà, chiếm được công ty. An Nhiên tưởng chừng đã gặt hái được thành quả sau nhiều năm chịu uất ức. Tuy nhiên, dường như đây cũng là lúc An Nhiên nhận trái đắng vì những âm mưu của mình.

Lương Thu Trang vào vai An Nhiên, người vợ bí mật của Nghĩa. An Nhiên căm ghét nữ chính Ngân Hà vì cho rằng cô đã cướp người mình yêu.

An Nhiên nhận ra bản thân không danh chính ngôn thuận, bị chỉ trích là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Danh tiếng bị hủy khiến cho cô mất việc. Với một người tự nhận là "tự trọng", "không để bản thân chịu thiệt" như An Nhiên, việc bị chỉ trích, vạch mặt khắp mạng xã hội làm cô như phát điên.

Sự điên cuồng, ích kỷ, tham lam, thâm độc của nhân vật An Nhiên được nữ diễn viên Lương Thu Trang thể hiện rất tốt. Trong 5 tập trở lại đây, cô diễn xuất nổi bật hơn hai diễn viên chính.

Nhân vật của An Nhiên là người toan tính, có thù tất báo, nhiều lần làm gia đình nữ chính Ngân Hà lao đao. Khi An Nhiên phát hiện Nghĩa đi tìm Hà, lập tức báo cho bà Lan rằng Hà có ý định đi tự tử, đóng giả yếu đuối để mồi chài chồng người khác, không có tự trọng, khiến hai mẹ con tranh cãi.

An Nhiên khôn khéo và thâm độc, cô khiến khán giả ghê sợ.

Gần nhất, khi bị bà Lan tới công ty vạch trần việc bí mật sinh con, tranh chồng người, An Nhiên cũng đáp trả bằng việc tung hê vụ án nhà nữ chính, làm bẽ mặt bà Lan, xoáy sâu vào nỗi đau bị thương ở chân của bà. Những màn trả thù của An Nhiên vừa khiến khán giả tức giận vừa sợ hãi vì cô đánh trúng tâm lý của mẹ con nữ chính.

Thậm chí, với người tình luôn cùng chung hội chung thuyền với mình là Nghĩa, An Nhiên cũng đề phòng. Một mặt, An Nhiên thao túng tâm lý Nghĩa, thúc đẩy hắn làm theo lời mình. Mặt khác, An Nhiên có kế hoạch dự phòng nếu Nghĩa không thể trao cho cô ta những gì cô ta muốn.

Diễn xuất của Lương Thu Trang khiến nhiều khán giả ghét vai diễn của cô, song cũng khâm phục tài năng diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990.

Tuy nhiên, người xem cũng bị cuốn vào những màn đấu trí của An Nhiên và bà Lan. Trong khi nữ chính quá hiền lành, An Nhiên và bà Lan trở thành đối thủ cân tài cân sức.

Có thể nói, nhân vật Nghĩa của Quang Sự vì vẫn còn tình cảm với Ngân Hà nên không phải phản diện một cách triệt để. Tuy nhiên, An Nhiên lại là người đứng sau thúc đẩy Nghĩa, một người không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Không những vậy, An Nhiên còn là người nhỏ nhen, ích kỷ và luôn nghĩ bản thân là người bị hại. Tâm lý vặn vẹo tạo nên một phản diện thông minh, có sức hấp dẫn với khán giả.