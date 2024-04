'Đòn thù' của An Nhiên trong 'Trạm cứu hộ trái tim' khiến Lương Thu Trang vạ lây

(VTC News) -

Trong tập 20 phim Trạm cứu hộ trái tim, An Nhiên (Lương Thu Trang) đau đớn, phẫn uất khi bị bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) tìm tới tận cơ quan để tố cáo cô ngoại tình với người đã có gia đình.

Khi thực hiện màn "báo thù có văn hóa" này, bà Hạ Lan đã nhận định kẻ thâm độc như An Nhiên sẽ có màn phản đòn. Quả nhiên, cô bác sĩ tâm lý đã tung "đòn thù" nhắm thẳng vào bà Hạ Lan.

Cụ thể, An Nhiên đã tung bí mật đời tư của bà Hạ Lan lên mạng, toàn bộ việc bà từng là "thiên nga làng múa" nhưng bị chồng phản bội tới việc ông Trường (NSƯT Phạm Cường) vừa bị bắt đều được tung hê lên mạng xã hội.

"Đòn thù" của An Nhiên khiến Lương Thu Trang "vạ lây".

Đây được xem là cú phản đòn chí mạng mà An Nhiên dành cho bà Hạ Lan. Ngay khi biết tin, bà Hạ Lan vừa đau đớn, vừa tức giận đến mức không thể đứng vững, phải nhờ bé Chi dìu. Cùng lúc đó ở nhà của An Nhiên, cô ả hả hê khi thấy thông tin đã được đăng tải.

Có thể nói, tình tiết này đã để lộ hoàn toàn bản chất thâm độc, hèn hạ của An Nhiên. Là bác sĩ tâm lý từng trực tiếp điều trị cho bà Hạ Lan, cô ta biết bí mật gia đình của bệnh nhân, biết ám ảnh tâm lý trong lòng bệnh nhân. Thế nhưng An Nhiên lại dùng chính những bí mật về đời tư và tình trạng bệnh lý của bệnh nhân để tấn công họ.

Nhân vật An Nhiên để lại nhiều ám ảnh cho khán giả khiến họ "ghét lây" Lương Thu Trang.

Phân cảnh phim này đã gây phẫn nộ cho khán giả theo dõi bộ phim. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc, khó chịu với sự tàn nhẫn của nhân vật An Nhiên.

Không ít người dù thừa nhận Lương Thu Trang vào vai An Nhiên rất đạt nhưng họ không muốn xem phim của cô đóng vì bị ám ảnh bởi phân cảnh này.

Trước đó, Lương Thu Trang từng chia sẻ với VTC News về tâm lý phức tạp của nhân vật An Nhiên: "Trong mỗi con người đều có tham, sân, si, và An Nhiên không đủ tỉnh táo để dùng lý trí trấn áp những thứ đó; cô ấy đã lựa chọn con đường tệ nhất. Tâm lý của An Nhiên rất phức tạp, luôn trong tình trạng mất mát, tổn thương nên đôi khi cô ấy cũng rối bời như người đứng giữa ngã ba đường".

Lương Thu Trang thừa nhận vai An Nhiên là cú "lột xác" của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên tiết lộ, cô cũng rất lo lắng trước phản ứng của khán giả dành cho nhân vật. Cô nói: "Nếu nói tôi không có chút lo ngại nào là nói dối đấy. Nhưng tôi hiểu với tính cách của nhân vật thì không thể thay đổi nhận định của khán giả được. Vậy nên thay vì bị đắm chìm trong lo lắng, tôi chọn đặt phản ứng của khán giả sang một bên và tiếp tục hoàn thành nhân vật của mình".

Lương Thu Trang thừa nhận, với nhân vật An Nhiên chị đã có màn "lột xác" đầy mạo hiểm. Tuy nhiên, nữ diễn viên hy vọng nhân vật này sẽ để lại dấu ấn mới cho khán giả.