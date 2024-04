Lương Thu Trang: ‘Tôi bỏ phản ứng của khán giả sang một bên để vào vai An Nhiên’

(VTC News) -

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đánh dấu màn “lột xác” của diễn viên Lương Thu Trang với vai phản diện. Trước đây, trong các bộ phim Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Mùa xuân ở lại…, chị đều vào vai chính diện, hóa thân thành những cô gái có tính cách mạnh mẽ, được khán giả yêu mến.

Chính vì thế, khi đảm nhiệm vai An Nhiên - kẻ chủ mưu cho màn trả thù đầy oan nghiệt trong Trạm cứu hộ trái tim, bản thân Lương Thu Trang cũng không khỏi lo lắng về việc “mất hình ảnh”.

- Những ngày qua, bộ phim "Trạm cứu hộ trái tim" và nhân vật An Nhiên của chị gây nhiều tranh cãi cho khán giả, chị có lường trước điều này?

Tôi biết chứ. Tôi biết trước được điều này sẽ xảy ra, biết được khán giả khi xem sẽ có những góc nhìn không mấy thiện cảm về nhân vật. Tuy nhiên, nhân vật An Nhiên vẫn xuất hiện đâu đó ngoài đời thật, trong cuộc sống của chúng ta nên tôi hy vọng rằng bên cạnh những tranh cãi tiêu cực, sẽ có những khán giả có thể đồng cảm và thấu hiểu cho An Nhiên.

Lương Thu Trang trong vai An Nhiên.

- Khán giả đang quen với một Lương Thu Trang gắn liền với những vai diễn “vượt lên số phận”, mạnh mẽ và trong sáng như Cúc, Hòa, Minh, Thanh Như. Nhận vai phản diện “nặng đô” như An Nhiên, chị không sợ mất hình ảnh sao?

Không phải tôi không sợ mất hình ảnh. Tôi biết rằng những năm qua, các nhân vật tôi thể hiện cũng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng đặc thù nghề diễn yêu cầu diễn viên phải thể hiện các vai khác nhau. Bản thân tôi cũng muốn được thay đổi, được làm mới. Thế nên với vai An Nhiên, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết.

Tôi mong rằng những gì mình đang làm sẽ để lại trong khán giả một Thu Trang nhiều màu sắc hơn. Bản thân tôi nhìn nhận rằng lần “lột xác” này không phải mạo hiểm mà là một cơ hội để được thử sức, sáng tạo và làm mới bản thân.

"Đây là cơ hội để tôi được thử sức, được sáng tạo và làm mới bản thân", Lương Thu Trang chia sẻ.

- Khán giả vốn phản ứng nhiều với cặp đôi An Nhiên - Nghĩa nhưng khi biết An Nhiên là “trùm cuối”, mọi mũi dùi đều quay về phía nhân vật của chị, điều này có ảnh hưởng đến tâm lý chị?

Tôi đã chuẩn bị tâm lý ngay từ thời điểm đọc kịch bản và phản ứng đó của khán giả là điều rất dễ hiểu. Tôi chỉ sợ khán giả không xem mình hay không có bất cứ bình luận gì về vai diễn của mình. Nhờ phản ứng của khán giả, tôi xác định được mình đang thể hiện đúng tính cách nhân vật.

Thú thực, nếu nói tôi không có chút lo ngại hay “tâm lý” nào là nói dối đấy. Nhưng tôi hiểu với tính cách của nhân vật thì không thể thay đổi nhận định của khán giả được. Vậy nên thay vì bị đắm chìm trong lo lắng hay sự “tâm lý”, tôi chọn đặt phản ứng của khán giả sang một bên và tiếp tục hoàn thành nhân vật của mình.

- Khi phim đang chiếu, các diễn viên thường chia sẻ khá nhiều về diễn biến của bộ phim cũng như tiếp tục “vào vai” để trò chuyện với khán giả trên mạng xã hội. Trong khi đó, Lương Thu Trang hoàn toàn không đề cập đến phim hay diễn biến của kịch bản trên trang cá nhân, vì sao vậy?

Khi nhận bất cứ vai diễn nào, tôi đều “sống chết” với nó. Tuy nhiên, để thay đổi hình ảnh bản thân trong mắt khán giả, đặc biệt với lần “lột xác” này, cả tôi và khán giả đều cần có thời gian để thích nghi. Tôi muốn lắng nghe khán giả của mình trước tiên, xem những người luôn yêu mến tôi cảm nhận thế nào. Thế nên tôi chưa chia sẻ gì về nhân vật An Nhiên lên trang cá nhân, dù rất muốn được tương tác với khán giả của mình.

Nói đơn giản hơn thì tôi cũng chưa muốn sự thay đổi đột ngột này khiến bản thân bị “tâm lý”.

- Chị có chia sẻ rằng nhân vật của mình “có muốn thương cũng không thương được”, vậy khi đóng kẻ mưu mô, hai mặt như An Nhiên, chị có bị ảnh hưởng tâm lý do nhập vai?

Trong mỗi con người đều có tham, sân, si, và An Nhiên không đủ tỉnh táo để dùng lý trí trấn áp những thứ đó; cô ấy đã lựa chọn con đường tệ nhất. Nhưng cũng phải như vậy mới có một An Nhiên để mọi người tranh luận. Tâm lý của An Nhiên rất phức tạp, luôn trong tình trạng mất mát, tổn thương nên đôi khi cô ấy cũng rối bời như người đứng giữa ngã ba đường.

Thời gian này chính tôi cũng đang bị tâm lý nhân vật chi phối rất nhiều. Có lúc tôi cũng muốn “thoát vai” cho nhẹ đầu nhưng vì tâm lý An Nhiên quá phức tạp nên tôi bắt buộc phải “ăn ngủ” với vai diễn để thể hiện được tối đa sự bất ổn, đa chiều trong nội tâm nhân vật.

Thu Trang và Quang Sự vào vai cặp đôi phản diện của "Trạm cứu hộ trái tim".

- Mới đây Vân Dung chia sẻ rằng chị ấy không ngại vào vai phản diện nhưng đều xin biên kịch để cuối phim nhân vật của mình được “vào bờ”, không bị khán giả "ném đá" quá nhiều. Chị có áp dụng chiêu này với An Nhiên?

Bất cứ nhân vật nào trong Trạm cứu hộ trái tim đều đáng thương và có cả những điều đáng trách, chỉ là họ chọn cách sống khác nhau thôi. Tôi nghĩ biên kịch sẽ có cách để khai thác hay lý giải cho khán giả hiểu về mỗi nhân vật; còn diễn viên cần tôn trọng kịch bản.

Bản thân tôi cũng không tránh khỏi nỗi lo lắng rằng nhân vật của mình “không thể quay đầu”. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi chưa biết cái kết của An Nhiên sẽ thế nào, kịch bản vẫn còn bỏ ngỏ. Dù vậy, tôi thấy “chiêu” của chị Vân Dung khá hay.

Lương Thu Trang vẫn chưa biết "cái kết" của nhân vật An Nhiên.

- Người thân của chị phản ứng thế nào về An Nhiên?

Dự án này tôi không chia sẻ nhiều với mọi người nên gia đình cũng khá tò mò và bất ngờ khi tôi vào vai phản diện như An Nhiên. Điều thú vị là họ đều thích sự đổi mới này của tôi vì đây là một Thu Trang hoàn toàn khác với những gì mọi người vẫn thấy trong bao nhiêu năm qua.

Hy vọng rằng khi phim phát tới giai đoạn sau, mọi người vẫn sẽ bình tâm để đón nhận.

- Xin cảm ơn chị về những chia sẻ này!