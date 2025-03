Lợi ích của giá đỗ không phải ai cũng biết

(VTC News) -

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, giá đỗ rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C, cùng với các khoáng chất, axit amin, protein và phytochemicals (hợp chất thực vật có lợi). Thành phần dinh dưỡng trong 100 g giá đỗ xanh bao gồm: 5,5 g protid, 5,3 g glucid, 38 mg canxi, 91 mg photpho, 1,4 mg sắt.

Các vitamin quan trọng gồm B1 (0,2 mg), B2 (0,13 mg), B6 (0,09 mg), PP (0,75 mg), C (10 mg), E (15-25 mg). So với đậu xanh nguyên hạt, khi nảy mầm thành giá đỗ, hàm lượng dinh dưỡng tăng cao đáng kể: Vitamin B2 tăng 2-4 lần, caroten tăng gấp đôi, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, nhóm vitamin B tổng thể tăng 30 lần.

Công dụng của giá đỗ

Dễ tiêu, giải độc, tốt cho tim mạch

Giá đỗ giúp cơ thể dễ tiêu hóa hơn so với đậu xanh nguyên hạt. Chất béo thực vật trong giá đỗ hỗ trợ điều hòa cholesterol, tốt cho người mắc bệnh tim mạch hoặc đang ăn kiêng giảm béo.

Thành phần vitamin phong phú giúp thanh nhiệt, giải độc, hạ hỏa, thông tiểu, giảm đầy hơi. Đặc biệt, giá đỗ thích hợp với những người thường xuyên làm việc ngoài trời nắng nóng.

Giá đỗ rất giàu vitamin. (Ảnh minh hoạ)

Hỗ trợ tăng cường sinh lý nam

Giá đỗ rất tốt cho nam giới nhờ hàm lượng vitamin E và C cao. Vitamin E giúp tinh trùng khỏe mạnh; Vitamin C chống oxy hóa, ngăn tinh trùng vón cục, tăng khả năng di chuyển, kích thích ham muốn và tăng khả năng thụ thai; Vitamin B12 quan trọng trong quá trình trưởng thành của tế bào và tổng hợp DNA, thiếu hụt có thể làm giảm số lượng và khả năng di động của tinh trùng

Nam giới có thể ăn giá đỗ luộc, xào tim cật, làm dưa giá. Trong đó, món giá đỗ xào tim cật được xem là có lợi trong việc khắc phục chứng xuất tinh sớm. Nam giới đang điều trị bệnh lý tinh trùng có thể ăn 550 g giá đỗ/ngày.

Làm đẹp da, hỗ trợ nội tiết tố nữ

Giá đỗ chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, C giúp hấp thụ tia tử ngoại, giảm thâm nám, hạn chế nếp nhăn, làm da căng mịn, giữ độ ẩm, giúp da sáng khỏe hơn

Theo Đông y, để cải thiện tình trạng da khô, nếp nhăn, có thể dùng 500 g giá đậu tương khô rang, tán mịn, trộn với rượu trắng, uống 3 g/lần, ngày 3 lần, liên tục trong 3 tháng giúp da sáng mịn hơn.

Ngoài ra, các nguyên tố vi lượng như kẽm, omega-3 và chất chống oxy hóa trong giá đỗ còn giúp điều hòa nội tiết tố nữ, tăng cường estrogen. Phụ nữ ăn giá đỗ thường xuyên có thể giúp giảm rối loạn kinh nguyệt, làm chậm quá trình mãn kinh, cải thiện sức khỏe dẻo dai.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Giá đỗ giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ đào thải độc tố, kể cả thạch tín. Đây là thực phẩm tốt cho những người mắc bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp, cholesterol máu cao, thoái hóa khớp, Parkinson, Alzheimer. Đặc biệt, giá đỗ còn có lợi trong hỗ trợ phòng ngừa ung thư, nhất là ung thư vú và ung thư trực tràng.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, giá đỗ là thực phẩm dễ chế biến và nên có trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nên chọn giá đỗ sạch, không dùng hóa chất kích thích, và tránh ăn sống nếu không đảm bảo vệ sinh để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.