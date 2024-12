Lời chúc Giáng sinh 2024 bằng tiếng Anh

(VTC News) -

Giáng sinh 2024 đang đến gần, không khí rộn ràng của mùa lễ hội đã tràn ngập khắp nơi. Đây là thời điểm chúng ta gửi những lời chúc yêu thương đến gia đình, bạn bè, và những người thân yêu. Nếu bạn đang tìm kiếm những câu chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh độc đáo và ý nghĩa, hãy cùng tham khảo những gợi ý dưới đây.

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh cho gia đình

1. Christmas is here. Wishing my family a merry and warm Christmas together!

Dịch: Giáng sinh đã tới. Chúc cả nhà mình có một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên nhau!

2. I am very grateful to be born in our family. I hope all the best will come to our family. Merry Christmas!

Dịch: Con rất biết ơn khi được sinh ra trong gia đình mình. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình chúng ta. Giáng sinh vui vẻ!

3. I hope that in Christmas season this year, next year, and the years to come, my family will be together forever. Merry Christmas!

Dịch: Mong rằng mùa Noel năm nay, năm sau và những năm sau nữa gia đình mình sẽ mãi bên nhau. Giáng sinh vui vẻ!

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh gửi đến gia đình. (Ảnh: Canva)

4. Christmas is a great reminder of how much I love our loud and loving family.

Dịch: Giáng sinh là một lời nhắc tuyệt vời để nhận ra con yêu gia đình ồn ào và đáng yêu của mình đến nhường nào.

5. My Christmas joy is all of you. I am very happy that everyone is by my side. Hope the sweetest things will come to everyone in our family. Merry Christmas family!

Dịch: Niềm vui Giáng sinh của con là mọi người. Con rất vui vì mọi người luôn ở bên cạnh con. Mong những điều ngọt ngào nhất sẽ đến với mọi người trong gia đình mình. Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!

6. Once again, Noel came to our family. By this time, I wish you all the best, stay strong and always happy.

Dịch: Lại một mùa Giáng sinh nữa đến với gia đình chúng ta. Nhân dịp này, con xin chúc bố mẹ những điều tốt đẹp nhất, hãy sống mạnh khỏe và luôn hạnh phúc.

7. Merry Christmas! I wish you have a wonderful Christmas day with all the warmest things and full of love. I love you!

Dịch: Giáng sinh an lành! Con chúc bố mẹ sẽ có một ngày Giáng sinh thật tuyệt vời với tất cả những gì ấm áp nhất và tràn ngập tình yêu. Con yêu bố mẹ!

8. Thank you, my family, for always supporting me. Hope we will be happy together forever. Merry Christmas!

Dịch: Cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ con. Mong rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Giáng sinh vui vẻ!

9. Hope Santa Claus will bring our family the best luck. Merry Christmas and Happy New Year everyone!

Dịch: Hy vọng ông già Noel sẽ mang đến cho gia đình chúng ta những điều may mắn nhất. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!

10. I will never forget the love you gave me. I am very happy that I am able to welcome Christmas with our family. Have a great Christmas everyone!

Dịch: Con sẽ không bao giờ quên tình yêu mà mọi người đã dành cho con. Con rất vui vì có thể đón Giáng sinh cùng gia đình mình. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành!

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh cho người yêu, bạn đời

1. Merry Christmas! Don’t forget to wear warm clothes and dream about me every night. Lots of love!

Dịch: Chúc em yêu Giáng sinh an lành! Đừng quên mặc quần áo ấm và mơ về anh mỗi tối nhé! Anh yêu em rất nhiều!

2. It’s a pleasure to meet you and wish you a merry Christmas.

Dịch: Quen em là điều vinh hạnh của anh, chúc em Giáng sinh an lành.

3. Chrismas season and all the time, I so appreciate the great work you do.

Dịch: Dù là Giáng sinh hay bất cứ khi nào, em đều trân trọng những điều tuyệt vời anh đã làm.

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh gửi đến người yêu, vợ, chồng. (Ảnh: Canva)

3. Give you all the most joyful things which make you smile every day. Give you all the sweetest kisses which make you bright like a star. Merry Christmas my little love!

Dịch: Gửi tặng em tất cả những niềm vui tốt đẹp nhất làm em cười mỗi ngày. Gửi tặng em tất cả những nụ hôn ngọt ngào nhất làm em rạng ngời như một vì sao. Chúc em Giáng sinh vui vẻ, tình yêu nhỏ bé của anh!

4. I’m so thankful for another year of making memories and enjoying all the best parts of Christmas season with you.

Dịch: Thật biết ơn khi có một năm nữa để tạo thêm những kỷ niệm và cùng em tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất của dịp Giáng sinh.

5. You made me believe in love, in the miracles of life. Thank you for coming to me. We will be together forever. Merry Christmas!

Dịch: Em đã khiến anh tin vào tình yêu, vào những điều kỳ diệu của cuộc sống. Cảm ơn em đã đến với anh. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé. Giáng sinh vui vẻ!

6. Thank you for giving my life a new meaning. Because of you, all my Christmas holidays are magical and happy. Merry Christmas!

Dịch: Cảm ơn anh đã cho cuộc sống của em một ý nghĩa mới. Vì có anh, tất cả những ngày lễ Giáng sinh của em đều kỳ diệu và hạnh phúc. Giáng sinh vui vẻ!

7. I love the way you love me, take care of me. Merry Christmas, my love.

Dịch: Em yêu cách anh yêu em, chăm sóc em. Giáng sinh vui vẻ nhé tình yêu của em!

8. Noel came to us, honey. I want to say that I love you so much and will stand by you forever. Do not catch a cold, I will be so worried. Wish you the sweetest things!

Dịch: Em yêu, Noel lại đến với chúng ta rồi. Anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều và sẽ ở bên em suốt cuộc đời. Đừng bị cảm lạnh nhé em yêu, vì nó khiến anh đau lòng lắm. Gửi em điều ngọt ngào nhất!

9. You mean the world to me, darling. Wherever you are, you will be my home. You have done a lot of fantastic things for me, that means a lot. Thank you and I love you.

Dịch: Anh là cả thế giới của em, anh yêu. Bất kể nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nhà của em. Anh đã làm rất nhiều điều tuyệt vời cho em, điều đó thật ý nghĩa. Cảm ơn anh, em yêu anh!

10. You are my greatest Christmas present. Hope we are together at every Christmas. Merry Christmas!

Dịch: Anh là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất của em. Hy vọng Giáng sinh năm nào chúng ta cũng ở bên nhau. Giáng sinh vui vẻ!

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh gửi đến bạn bè

1. I hope your Christmas season is full of good things.

Dịch: Mong mùa Giáng sinh của bạn ngập tràn những điều tốt đẹp.

2. So grateful to have a friend like you at Christmas and all year long.

Dịch: Dù là Giáng sinh hay bất cứ lúc nào, thật tốt khi có một người bạn như cậu.

3. Happy cozy up Chrismas! Hope yours is merry all the way.

Dịch: Giáng sinh ấm áp! Mong Giáng sinh của bạn thật nhiều niềm vui.

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh gửi đến bạn bè. (Ảnh: Canva)

4. You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

Dịch: Bạn là một người thật đặc biệt và tuyệt vời, hy vọng Giáng sinh của bạn cũng thật đặc biệt và tuyệt vời như vậy nhé! Giáng sinh vui vẻ.

5. With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you.

Dịch: Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa Giáng sinh vui vẻ và an lành. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

6. Fill your heart with the warmth that is the closeness of your family, friends and loved ones this holiday season and forever.

Dịch: Lấp đầy trái tim của bạn bằng những sự ấm áp, gần gũi bên gia đình, bạn bè, tình yêu không chỉ trong mùa lễ năm nay mà là mãi mãi về sau.

8. Wishing you peace, joy, and all the best this wonderful holiday has to offer. May this incredible time of giving and spending time with family bring you the joy that lasts throughout the year.

Dịch: Chúc bạn bình an, vui vẻ và mọi điều tốt đẹp nhất mà kỳ nghỉ tuyệt vời này mang tới. Mong rằng khoảng thời gian tuyệt vời dành cho gia đình sẽ mang lại cho bạn niềm vui kéo dài suốt cả năm.

9. I wish Santa brings you the gift of never ending happiness this Christmas! May you and your family be blessed abundantly. Merry Christmas and a Prosperous New Year!

Dịch: Tôi mong ông già Noel mang đến cho bạn món quà hạnh là phúc bất tận trong Giáng sinh này! Chúc bạn và gia đình của bạn được ban nhiều phước lành. Giáng sinh vui vẻ và Năm mới thịnh vượng nhé!

10. May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout!

Dịch: Cầu mong Giáng sinh này sẽ là một Giáng sinh thật đặc biệt để bạn không còn cảm thấy cô đơn và sẽ luôn được hạnh phúc bên cạnh những người bạn thương yêu!