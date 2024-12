10 bài hát Giáng sinh nguy hiểm đối với tài xế

(VTC News) -

Lễ Noel cận kề, các bài hát về Giáng sinh luôn ngân vang khắp mọi nơi, đặc biệt là tại các trung tâm thương mại để tạo nên bầu không khí lễ hội.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một số bài hát Giáng sinh được coi là nguy hiểm vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt không nên nghe khi lái xe. Lý do là số nhịp điệu mỗi phút (BPM) của chúng quá cao, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và tim mạch cũng như hành vi lái xe.

Năm 2016, Đại học Công nghệ Hoa Nam (SCUT) tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tiến hành một nghiên cứu chỉ ra rằng, âm nhạc có nhịp độ (BPM) cao hoặc nhịp điệu vui tươi có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và hoạt động tim mạch của người lái xe, do đó làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Những bài hát có nhịp độ cao có thể ảnh hưởng đến hành vi lái xe. (Ảnh: Shutterstock)

Bằng cách đánh giá các số liệu như tần suất va chạm, tốc độ thay đổi và tần suất chuyển làn, nghiên cứu của SCUT phát hiện ra rằng nhạc nhẹ không có tác động đáng kể đến hành vi lái xe, trong khi nhạc rock và các thể loại nhạc sôi động tương tự lại làm gián đoạn đáng kể hành vi này.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhạc nhẹ làm giảm gánh nặng tinh thần, trong khi nhạc rock lại làm tăng gánh nặng này. Áp dụng những phát hiện của SCUT, Insuranceopedia, một trang web so sánh bảo hiểm có trụ sở tại Canada, đã xem xét một danh sách dài các giai điệu Giáng sinh kinh điển và lập ra danh sách “10 bài hát Giáng sinh nguy hiểm nhất” không nên nghe khi lái xe.

“Khi mùa lễ hội đang đến gần, điều quan trọng là phải nhận ra âm nhạc ảnh hưởng thế nào đến thói quen lái xe của chúng ta. Trong khi những giai điệu lễ hội mang lại niềm vui, một số bài hát sôi động hoặc gây mất tập trung có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của chúng ta trên đường”, Max Coupland, CEO của công ty trên, giải thích.

Đứng đầu danh sách này là bản hit năm 1950 “Frosty The Snowman” với nhịp độ 172 BPM, trở thành giai điệu nguy hiểm nhất đối với người lái xe. Đứng ngay sau đó là ca khúc “All I Want for Christmas Is You” của Mariah Carey với nhịp độ 150.

Dưới đây là 10 ca khúc Giáng sinh nguy hiểm nhất, được xếp hạng theo độ nguy hiểm từ cao xuống thấp dành cho tài xế.

1. Frosty The Snowman

2. All I Want For Christmas Is You

3. Feliz Navidad

4. Santa Claus Is Comin’ To Town

5. Happy Xmas (War Is Over)

6. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

7. Rudolph The Red-Nosed Reindeer

8. I Wish It Could Be Christmas Every Day

9. Have Yourself A Merry Little Christmas

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Có một số bài hát Giáng sinh "nguy hiểm" không nên nghe khi lái xe. (Ảnh: SCMP)

Nghiên cứu của SCUT không phải là nghiên cứu duy nhất chỉ ra tác động của âm nhạc đối với sự an toàn khi lái xe. Một số báo cáo trước đây cũng tiết lộ rằng, ca khúc "American Idiot" của Green Day, với BPM là 189, đứng đầu danh sách "nguy hiểm nhất".

Ngược lại, ca khúc "Stairway to Heaven" của Led Zeppelin, với nhịp độ chỉ 63, được đánh giá là an toàn nhất. Những bài hát an toàn khác bao gồm “Under the Bridge” của Red Hot Chili Peppers và “God's Plan” của Drake.

Các chuyên gia khuyên các tài xế nên mở những bản nhạc có mức BPM dưới 120 để giảm thiểu sự mất tập trung và tăng cường sự ổn định.