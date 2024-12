Dự báo thời tiết dịp lễ Giáng sinh trên cả nước

(VTC News) -

Cụ thể, từ đêm 15/12 đến ngày 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trong đó, Bắc Trung Bộ đêm mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác, trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, Quảng Nam đến Bình Thuận đêm 15/12 mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội, từ đêm 15 đến ngày Noel. (Nguồn: NCHMF)

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đêm 15/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định thời tiết từ đêm 17/12 đến dịp Noel, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cũng cập nhật thời tiết và nhiệt độ dự báo trong 10 ngày tới tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo đó, ngày 16/12, nhiệt độ ban ngày ở Thủ đô tăng nhẹ lên ngưỡng 20 độ C sau 2 ngày rét đậm, trời có mây, không mưa. Ban đêm, trời vẫn rét sâu với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 độ C.

Từ 17-21/12, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Hà Nội lớn, khoảng 7 độ C. Nhiệt độ ban ngày ở khu vực này cao nhất phổ biến 22-23 độ C, ban đêm 13-14 độ C.

Từ 22/12 đến ngày Noel 25/12, dự báo nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội phổ biến 14 độ C, trời rét sâu, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ so với những ngày trước đó, dao động 20-21 độ C.

Cũng theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một số địa phương như Lai Châu từ 17-25/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 6-8 độ C, trong đó ngày 18/12 thấp nhất 6 độ C.

Tại Vĩnh Phúc, trong 10 ngày tới, nhiệt độ thấp nhất dao động 6-8 độ C, cao nhất 13-15 độ C.