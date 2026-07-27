Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào?

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn bố trí nhân sự khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường.

Mỗi trường 1 hiệu trưởng, mỗi điểm trường 1 hiệu phó

Theo hướng dẫn, sau khi sắp xếp, mỗi trường mới sẽ gồm nhiều điểm trường, trong đó mỗi trường trước khi sáp nhập được xác định là một điểm trường, có hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng.

Mỗi trường chỉ bố trí 1 hiệu trưởng. Mỗi điểm trường, gồm cả điểm trường đặt trụ sở chính, được bố trí 1 phó hiệu trưởng phụ trách. Trường hợp trước khi sắp xếp trường đã có các điểm trường trực thuộc thì sau sắp xếp các điểm trường đó nếu tiếp tục duy trì hoạt động dạy học thì được xác định là một cơ sở thuộc điểm trường và bố trí vị trí giáo vụ tại các cơ sở đó (không bố trí phó hiệu trưởng phụ trách).

Việc lựa chọn hiệu trưởng được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, thành tích quản lý, trình độ chuyên môn phù hợp, khả năng quy tụ đội ngũ và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ba năm gần nhất. Người được bổ nhiệm hiệu trưởng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và còn ít nhất 36 tháng công tác, trừ trường hợp đặc biệt.

Trường hợp đặc biệt còn thời gian công tác từ 12 tháng trở lên, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chịu trách nhiệm quyết định; đối với chức danh hiệu trưởng đơn vị thuộc Sở GD&ĐT, tập thể lãnh đạo Sở xem xét, chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố cho ý kiến. Thời gian tính tuổi từ tháng 7/2026.

Những hiệu trưởng không được bố trí giữ chức vụ tại trường mới có thể được xem xét bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, điều động sang vị trí phù hợp hoặc giới thiệu bổ nhiệm tại đơn vị khác nếu đáp ứng điều kiện. Đối với các trường hợp thôi giữ chức vụ hoặc được bố trí sang chức danh có phụ cấp thấp hơn do sắp xếp, thành phố thực hiện bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định.

Hà Nội yêu cầu tiếp nhận nguyên trạng giáo viên khi sắp xếp trường học, đồng thời quy định khung cán bộ quản lý, kế toán, văn thư. (Ảnh minh họa: Moet)

Kế toán, văn thư bố trí theo khung mới

Đối với đội ngũ giáo viên, Hà Nội yêu cầu tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ giáo viên của các trường được sáp nhập vào trường mới. Thành phố chủ trương cơ bản giữ ổn định đội ngũ, bố trí giáo viên theo đúng vị trí việc làm, môn học và hoạt động giáo dục căn cứ quy mô số lớp của từng trường trước khi sắp xếp. Những giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy sẽ được phân công giảng dạy tại trường chính hoặc các điểm trường để bảo đảm đủ số tiết theo quy định.

Đối với nhân viên trường học, Hà Nội tiếp tục bố trí nhân viên thư viện, thiết bị thí nghiệm và y tế tại trường chính cũng như các điểm trường như trước khi sắp xếp nhằm bảo đảm duy trì các hoạt động chuyên môn.

Riêng vị trí kế toán và văn thư sẽ được bố trí theo khung thống nhất. Cụ thể, mỗi trường mới sau sắp xếp được bố trí tối đa 2 nhân viên kế toán và 1 nhân viên văn thư. Số nhân sự kế toán, văn thư dôi dư được bảo lưu để hoàn thành công tác bàn giao, quyết toán đến hết ngày 30/12/2026.

Sau thời điểm này, căn cứ yêu cầu công việc, trình độ chuyên môn, năng lực và sở trường của từng viên chức, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp hoặc giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo quy định. Trong trường hợp nhân viên dôi dư có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí giáo viên, thành phố cho phép xem xét chuyển đổi chức danh nghề nghiệp để bố trí làm giáo viên theo quy định.

Đối với lao động hợp đồng, Hà Nội chủ trương cơ bản giữ ổn định, tiếp tục bố trí thực hiện công việc tại các điểm trường theo hợp đồng đã ký trước khi sắp xếp.