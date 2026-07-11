Lộ diện quán quân giải Vô địch Quốc gia Yulgang Grand Championship 2026

(VTC News) -

Từng là một trong những MMORPG (game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi) gắn liền với tuổi thanh xuân của thế hệ game thủ 8X, 9X, Hiệp Khách Giang Hồ đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt hành trình 20 năm tại Việt Nam.

Đến nay, dưới sự vận hành của VTC Mobile với phiên bản Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC, tựa game không chỉ được hồi sinh mà còn từng bước xây dựng một hệ sinh thái cộng đồng, giải đấu và hoạt động quy mô, mở ra chương phát triển mới cho IP game kinh điển này.

Một trong những cột mốc đáng chú ý nhất trong hành trình phát triển của Yulgang Origin VTC là Yulgang Grand Championship 2026 (YGC 2026) - giải đấu quốc gia đầu tiên dành cho cộng đồng Hiệp Khách PC.

Sau nhiều vòng loại hấp dẫn, những đội tuyển xuất sắc nhất đã hội tụ vào ngày 9/7 tại Cung Thể thao Điền kinh để tranh tài trên sân khấu được đầu tư bài bản nhất từ trước tới nay. Không chỉ là cuộc cạnh tranh cho chức vô địch, YGC 2026 còn đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng Hiệp Khách có một giải đấu quy mô quốc gia, đưa những trận chiến quen thuộc trong game bước lên sân khấu chuyên nghiệp.

Khép lại Yulgang Grand Championship 2026, đội tuyển Phong Hào Đấu La xuất sắc lên ngôi vô địch sau những màn tranh tài kịch tính, đồng thời lập cột mốc 3 lần liên tiếp đăng quang tại các giải đấu của Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC. Thành tích này không chỉ khẳng định bản lĩnh của nhà vô địch mà còn đánh dấu bước trưởng thành của hệ thống giải đấu dành cho cộng đồng người chơi.

Đây được xem là thành quả của quá trình đầu tư liên tục trong gần hai năm qua, đồng thời thể hiện định hướng phát triển lâu dài của VTC Mobile đối với cộng đồng Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC.

Đại diện nhà phát hành cho biết, thành công của mùa giải quốc gia đầu tiên cũng mở ra kỳ vọng về một hệ thống giải đấu thường niên, góp phần xây dựng sân chơi chuyên nghiệp và bền vững cho cộng đồng Hiệp Khách PC trong tương lai.