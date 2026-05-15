VTC Mobile tiếp tục tạo dấu ấn tại Vietnam GameVerse 2026

Góp mặt tại Vietnam GameVerse 2026, VTC Mobile mang đến nhiều hoạt động cộng đồng, các sản phẩm mới và nhiều đề cử tại Vietnam Game Awards, cho thấy nỗ lực duy trì sức ảnh hưởng trong thị trường game Việt.

Vietnam GameVerse 2026 diễn ra với chủ đề "Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global", trong bối cảnh ngành game Việt bước vào giai đoạn cạnh tranh và mở rộng mới. Tại sự kiện, VTC Mobile tiếp tục là một trong những đơn vị có quy mô hiện diện lớn với hệ sinh thái sản phẩm trải dài từ các thương hiệu lâu năm đến dự án mới.

Không gian trưng bày và trải nghiệm của nhà phát hành VTC tại Vietnam GameVerse 2026.

Trong các mùa Vietnam GameVerse trước, VTC Mobile nhiều lần góp mặt tại Vietnam Game Awards. Năm 2023, đơn vị này nhận giải “Nhà phát hành xuất sắc của năm”. Năm 2024 tiếp tục giành nhiều hạng mục, trước khi được xướng tên ở hạng mục “Nhà phát hành game xuất sắc nhất” năm 2025.

Tại Vietnam GameVerse 2026, Au Mobile có nhân vật Cami vào Top 5 “Nhân vật game được yêu thích”, Cabal Origin VTC góp mặt trong Top 5 “Game của năm”, trong khi VTC Mobile tiếp tục nằm trong nhóm đề cử “Nhà phát hành xuất sắc”.

Cabal Origin VTC nằm trong Top 5 “Game của năm”.

Danh mục sản phẩm của đơn vị này hiện gồm nhiều thương hiệu quen thuộc như Audition, Đột Kích, Au Mobile, Cabal Origin, Gunbound Legend, TS Origin hay Ghost Online. Bên cạnh đó là các dự án mới được giới thiệu trong thời gian gần đây.

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại sự kiện là lễ công bố hợp tác giữa VTC Mobile và Smilegate cho dự án Epic Seven. Động thái này cho thấy xu hướng mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đưa thêm các IP (tài sản trí tuệ) nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Ngoài hoạt động chuyên môn, VTC Mobile cũng tổ chức nhiều chương trình giao lưu cộng đồng với sự tham gia của ca sĩ Lê Bảo Bình trong khuôn khổ sự kiện và hoạt động ra mắt tựa game Priston Tale VTC.

Nhiều sự kiện hợp tác chiến lược với các nhà phát hành quốc tế.

Không gian trưng bày năm nay tập trung vào các hoạt động trải nghiệm theo từng tựa game. Au Mobile tổ chức dance break - phô diễn kĩ thuật vũ đạo và hoạt động cộng đồng; Gunbound xây dựng khu giao lưu dành cho người chơi; TS Origin và Ghost Online cũng có các hoạt động riêng nhằm tăng kết nối với cộng đồng người chơi.

Bên cạnh các IP quốc tế và thương hiệu lâu năm, Arena of God được giới thiệu như một dự án do đội ngũ Việt Nam phát triển. Đây được xem là một phần trong định hướng mở rộng sang các sản phẩm mang dấu ấn nội địa của VTC Mobile.

Không khí sôi động tại Vietnam GameVerse 2026.

Từ các hoạt động hợp tác quốc tế, khai thác IP cũ đến phát triển sản phẩm mới, VTC Mobile cho thấy chiến lược kết hợp giữa duy trì cộng đồng hiện có và tìm kiếm hướng đi mới trong thị trường game Việt.