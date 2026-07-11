Công nghệ 11/7: Pin iPhone Fold mới có thể nhỏ hơn

(VTC News) -

iPhone Fold: Pin nhỏ hơn kỳ vọng

Theo rò rỉ mới nhất, iPhone Fold sẽ sở hữu hai viên pin với tổng dung lượng khoảng 4.883 mAh, thấp hơn con số 5.000 mAh từng được đồn đoán trước đó. Dù vậy, mức dung lượng này vẫn cao hơn khoảng 14% so với iPhone 18 Pro, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng cả ngày.

iPhone Fold với thiết kế pin kép - mỗi bên máy đều chứa một viên pin để tối ưu không gian và hiệu năng. (Ảnh: Appleinsider)

Các báo cáo cho biết hai viên pin sẽ được bố trí ở hai nửa của máy: một viên 1.921 mAh và một viên 2.962 mAh. Thiết kế này nhằm tối ưu không gian trong khung máy gập mỏng, đồng thời đảm bảo hiệu năng ổn định. Apple được cho là đã cân nhắc kỹ để vừa giữ thiết kế mỏng nhẹ, vừa duy trì dung lượng pin đủ lớn.

Dù dung lượng thấp hơn kỳ vọng ban đầu, iPhone Fold vẫn được đánh giá có lợi thế nhờ cấu trúc pin kép và công nghệ “3D stacked”. Đây có thể là bước tiến quan trọng giúp Apple cạnh tranh trong phân khúc điện thoại gập, nơi thời lượng pin luôn là yếu tố then chốt.

Motorola Edge 70 Max: Tiềm năng nhưng còn hoài nghi

Motorola chuẩn bị ra mắt Edge 70 Max vào ngày 15/7 tại Ấn Độ. Đây là mẫu smartphone được kỳ vọng mang lại trải nghiệm cao cấp với thiết kế hiện đại, màn hình AMOLED 6.82 inch siêu sáng và dung lượng pin 7.100mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W. Những thông số này khiến sản phẩm trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc cao cấp.

Mẫu điện thoại Motorola Edge 70 Max. (Ảnh: Motorola)

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn tỏ ra hoài nghi. Edge 70 Max chỉ sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 thay vì bản Elite mạnh mẽ hơn, khiến hiệu năng chưa thực sự vượt trội. Ngoài ra, việc Motorola giới hạn phát hành tại Ấn Độ và có thể chỉ mở rộng sang một số thị trường châu Âu khiến sản phẩm khó tạo được sức ảnh hưởng toàn cầu.

Dù vậy, Edge 70 Max vẫn có cơ hội trở thành một thiết bị đặc biệt nếu Motorola định giá hợp lý và mở rộng thị trường. Với công nghệ sạc không dây từ tính độc đáo và màn hình LTPO Quad HD+, đây có thể là bước tiến giúp Motorola khẳng định vị thế trong ngành di động, miễn là hãng tránh lặp lại những sai lầm chiến lược trước đây.

OpenAI dừng Atlas Browser

OpenAI chính thức xác nhận sẽ ngừng hoạt động Atlas Browser, một trình duyệt web thử nghiệm được thiết kế để kết hợp trí tuệ nhân tạo vào việc tìm kiếm và duyệt nội dung. Atlas từng được kỳ vọng mang lại trải nghiệm duyệt web thông minh hơn, nhưng công ty cho biết họ muốn tập trung nguồn lực vào các sản phẩm có tác động lớn hơn.

Giao diện Atlas Browser - dự án thử nghiệm AI của OpenAI trước khi bị đóng cửa. (Ảnh: OpenAI)

Theo Mashable, OpenAI nhận thấy Atlas chưa đạt được mức độ phổ biến và giá trị như mong đợi. Việc duy trì một trình duyệt riêng biệt đòi hỏi nhiều tài nguyên, trong khi công ty đang ưu tiên phát triển ChatGPT, API AI cho doanh nghiệp, và các ứng dụng tích hợp AI. Đây là bước đi nhằm tối ưu hóa chiến lược và tránh phân tán nguồn lực.

Người dùng Atlas sẽ không còn được hỗ trợ sau khi dịch vụ chính thức ngừng hoạt động. Tuy nhiên, OpenAI khẳng định họ sẽ tiếp tục nghiên cứu cách đưa AI vào trải nghiệm duyệt web thông qua các đối tác hoặc tích hợp trực tiếp vào trình duyệt phổ biến. Điều này cho thấy công ty vẫn coi AI trong duyệt web là một hướng đi tiềm năng, nhưng sẽ triển khai theo cách khác.