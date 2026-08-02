Những điểm nhấn giúp Galaxy Z Fold8 hút khách ngay giai đoạn mở bán

(VTC News) -

Samsung Galaxy Z Fold8 đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý về thiết kế lẫn cấu hình phần cứng trong dòng điện thoại gập của hãng. Sản phẩm tập trung giải quyết các điểm nghẽn cố hữu của thiết bị gập như trọng lượng, độ dày và tỷ lệ hiển thị, đồng thời nâng cấp hiệu năng cùng thời lượng pin để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế.

Galaxy Z Fold8 có thiết kế khác lạ so với các máy tiền nhiệm.

Thiết kế mỏng nhẹ

Điện thoại gập từng bị xem là dòng thiết bị tương đối cồng kềnh và chủ yếu hướng đến nhóm người dùng thích trải nghiệm công nghệ mới. Với Galaxy Z Fold8, nhà sản xuất đã điều chỉnh lại kích thước tổng thể nhằm giúp thiết bị dễ tiếp cận hơn với đa số người dùng phổ thông.

Đây là thế hệ Galaxy Z Fold có trọng lượng nhẹ nhất của Samsung tính đến thời điểm hiện tại, dừng lại ở mức 201g. Con số này nhẹ hơn khoảng 14% so với một số mẫu smartphone dạng thanh cao cấp trên thị trường. Thân máy đạt độ mỏng 4,5 mm khi mở hoàn toàn và 9,7 mm khi gập lại.

Z Fold8 hiện là máy mỏng nhẹ nhất dòng Z Fold.

Thiết kế vừa tay gọn túi này biến Z Fold8 trở thành chiếc điện thoại gập phù hợp để đồng hành cùng người dùng mỗi ngày, dễ dàng bỏ vào túi xách nhỏ hay túi quần mà không gây cảm giác vướng víu.

Bên cạnh đó, việc áp dụng hệ thống bản lề Flex Titanium thế hệ mới giúp hai nửa màn hình gập phẳng và khít hơn. Cấu trúc này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn hạn chế bụi bẩn lọt vào khe hở, bảo vệ màn hình bên trong tốt hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Tỷ lệ màn hình mới kết hợp Galaxy AI

Thay vì giữ nguyên kích thước cũ, Galaxy Z Fold8 chuyển sang sử dụng tỷ lệ hiển thị mới cho cả hai màn hình. Màn hình ngoài có tỷ lệ 16:10, giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay khi xem các định dạng video ngắn trên YouTube Shorts, TikTok hay Instagram Reels. Trong khi đó, màn hình chính bên trong sở hữu tỷ lệ 4:3, tối ưu không gian hiển thị cho các tác vụ đọc tài liệu, xem video và làm việc đa nhiệm.

Độ mỏng của máy khi mở hoàn toàn.

Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 3.000 nits và tích hợp công nghệ Vision Booster, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng gắt.

Về khả năng chụp ảnh, máy trang bị cụm camera kép cùng có độ phân giải 50 MP, bao gồm cảm biến góc rộng có khẩu độ f/1.9 và góc siêu rộng với khẩu f/1.8. Phần mềm của máy bổ sung một số tính năng hỗ trợ quay chụp như My FanCam (tự động canh khung hình theo chuyển động của chủ thể) và Trợ lý chỉnh sửa ảnh Photo Assist - công cụ cho phép người dùng di chuyển, thêm bớt đối tượng hoặc thay đổi bố cục bức ảnh thông qua các câu lệnh dạng văn bản.

Hệ sinh thái riêng biệt

Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường điện thoại gập bằng một hệ sinh thái phần mềm và AI được “đo ni đóng giày” riêng. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa màn hình ngoài và màn hình trong mà vẫn duy trì được luồng công việc liền mạch, không gặp bất kỳ độ trễ hay gián đoạn nào.

Màn hình không nếp gấp khi mở ra.

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy Z Fold8 là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, sản xuất trên tiến trình 3nm. Theo số liệu công bố, chipset này cải thiện tốc độ xử lý CPU thêm 1,1 lần, hiệu suất đồ họa GPU tăng 1,6 lần và khả năng xử lý AI (NPU) tăng 6,9 lần so với thế hệ Z Fold6. Cấu hình này giúp máy vận hành mượt mà các ứng dụng đồ họa cao và xử lý tốt các tác vụ chia màn hình đa nhiệm.

Một điểm nâng cấp phần cứng đáng chú ý khác là công nghệ pin Silicon-Carbon lần đầu tiên xuất hiện trên dòng thiết bị Galaxy. Nhờ mật độ năng lượng cao hơn, Galaxy Z Fold8 tích hợp được viên pin dung lượng 4.800 mAh trong một thân máy mỏng. Kết hợp với khả năng tiết kiệm điện năng của vi xử lý mới, máy đạt thời gian xem video liên tục lên đến 26 giờ.

Máy sở hữu hệ sinh thái phần mềm riêng biệt, hỗ trợ Galaxy AI.

Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 20W. Theo nhà sản xuất, khoảng 30 phút sạc có thể cung cấp đủ dung lượng cho khoảng 16,9 giờ sử dụng cơ bản.

Galaxy Z Fold8 chính thức cho phép đặt hàng trước từ ngày 22/7 đến hết ngày 13/8 trên hệ thống bán lẻ và trang web chính thức của hãng.

Trong đợt mở bán này, người mua được áp dụng một số chính sách ưu đãi tài chính như chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 3 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất lên đến 24 tháng qua ngân hàng. Bên cạnh đó, hãng cũng khuyến mãi gói bảo vệ màn hình lên đến 2 năm trị giá tới 15 triệu đồng. Đồng thời, Samsung Galaxy Z Fold8 đang cho phép đặt trước ngay trên website của hãng.