Chung kết Yulgang Grand Championship 2026 quy mô nhất trong 20 năm

(VTC News) -

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với cộng đồng game thủ Việt, IP Hiệp Khách Giang Hồ lần đầu tiên sở hữu một giải đấu quy mô quốc gia với sân khấu offline quy mô lớn, quy tụ những người chơi xuất sắc nhất tranh tài để tìm ra nhà vô địch của Giải đấu Vô địch Quốc gia - Yulgang Grand Championship 2026 (YGC 2026). Trận chung kết diễn ra vào ngày 9/7 tại Cung Thể thao Điền kinh sẽ là một trong những sự kiện rực lửa nhất mùa giải.

Trải qua nhiều trận đấu căng thẳng, các đội tuyển mạnh nhất đã lần lượt vượt qua vòng bảng và vòng loại trực tiếp để ghi tên mình vào Final Stage. Đây được xem là sân đấu offline lớn nhất từ trước đến nay dành cho cộng đồng Hiệp Khách tại Việt Nam, nơi người chơi không chỉ theo dõi các trận đấu đỉnh cao mà còn trực tiếp hòa mình vào không khí ngày hội với nhiều hoạt động giao lưu, minigame, quà tặng và Viewing Party (sự kiện xem chung) dành cho người hâm mộ.

BTC cho biết, tổng giải thưởng lên đến 300 triệu đồng cùng nhiều đặc quyền cho nhà vô địch. Không chỉ nâng cao chiếc cúp danh giá, tên đội tuyển vô địch giải đấu Yulgang Grand Championship 2026 sẽ chính thức được sử dụng để đổi tên một kênh trong game, trở thành dấu ấn độc quyền tồn tại xuyên suốt đến mùa giải kế tiếp như một lời vinh danh cho nhà vô địch.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Yulgang Grand Championship 2026 là màn hợp tác giữa Yulgang Origin VTC và Diêm Thống Nhất - thương hiệu gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Sự kết hợp giữa hai biểu tượng mang đậm dấu ấn hoài niệm không chỉ tôn vinh hành trình 20 năm của IP Hiệp Khách Giang Hồ tại Việt Nam, mà còn truyền tải thông điệp về những giá trị bền vững vượt thời gian, nơi ký ức được thắp sáng và tiếp tục kết nối các thế hệ game thủ.

Đồng hành cùng trận chung kết YGC 2026, chương trình giveaway dành cho khán giả sẽ mang đến cơ hội sở hữu những ấn phẩm phiên bản giới hạn được thiết kế độc quyền từ màn kết hợp đặc biệt này.

20 năm sau ngày IP Hiệp Khách Giang Hồ đặt nền móng tại Việt Nam, sự xuất hiện của Yulgang Grand Championship 2026 cho thấy sức sống bền bỉ của tựa game cũng như khát vọng đưa cộng đồng Hiệp Khách bước sang một giai đoạn phát triển mới, nơi những trận chiến trong game được nâng tầm thành sự kiện thi đấu chuyên nghiệp.

Chung kết Yulgang Grand Championship 2026 vì thế không chỉ là trận đấu tìm ra nhà vô địch Quốc gia đầu tiên, mà còn là dấu mốc khẳng định một chương mới của Hiệp Khách PC tại Việt Nam - nơi cộng đồng và đam mê tiếp tục được gìn giữ và phát triển.