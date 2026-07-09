The Grand Esports 2026: Cú hích lịch sử của thể thao điện tử Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 9/7, chuỗi sự kiện thể thao điện tử The Grand Esports 2026 chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

BTC cho biết đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao điện tử quy mô quốc gia nhận được sự chỉ đạo trực tiếp và đồng hành tổ chức từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) và TCT Truyền thông đa phương tiện VTC - Công ty VTC Mobile. Từ đó, bộ môn esports bước vào giai đoạn phát triển bài bản, chính danh, gắn liền với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số.

Khai mạc The Grand Esports 2026. (Ảnh: Hùng Cường)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định thể thao điện tử hiện nay đã vượt ra khỏi khuôn khổ giải trí để trở thành bộ môn thể thao hiện đại, hội tụ trí tuệ và công nghệ. Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh vai trò của Nhà nước là kiến tạo môi trường phát triển thuận lợi thông qua cơ chế, chính sách phù hợp.

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cũng cho biết thể thao điện tử không chỉ tạo ra những nhà vô địch mà còn mở ra một ngành kinh tế mới với giá trị vượt xa phạm vi của sân đấu.

The Grand Esports 2026 quy tụ hơn 1.000 vận động viên tranh tài xuyên suốt mùa giải. Riêng vòng chung kết có sự góp mặt của hơn 130 vận động viên xuất sắc đến từ 10 quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Đông Nam Á.

Chuỗi hoạt động bao gồm bốn hợp phần trọng điểm: Cúp Quốc gia (VENC), Giải đấu quốc tế (EGC), Lễ hội trải nghiệm cộng đồng (Grand Esports Festival) với các hoạt động tương tác vật lý số (phygital), hóa trang (cosplay) và kết thúc bằng Lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc (Grand Esports Awards) vào tối 11/7.

Diễn giả và các nhà quản lý thảo luận về chính sách phát triển hệ sinh thái thể thao điện tử chuyên nghiệp tại diễn đàn “Kiến tạo tương lai Esports Việt Nam”. (Ảnh: Hùng Cường)

Tại diễn đàn chuyên sâu được tổ chức trong ngày đầu tiên, các chuyên gia khẳng định sự kiện lần này đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng một hệ sinh thái thể thao điện tử quốc gia hoàn chỉnh.

Đại diện Cục Bản quyền tác giả và Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) nhấn mạnh, để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, Việt Nam cần hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác bản quyền hình ảnh, nội dung số và chuẩn hóa hệ thống quản trị giải đấu. Đây sẽ là hạt nhân để hình thành thị trường công nghiệp văn hóa mới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện toàn cầu trong tương lai.