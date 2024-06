Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 5/6

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/6 và sáng 6/6. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá Việt Nam, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy...

Đội tuyển Tây Ban Nha giao hữu với đội tuyển Andorra trước thềm Euro 2024.

Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển hôm nay 5/6

- 23h00 ngày 5/6: Slovakia vs San Marino

- 00h00 ngày 6/6: Đan Mạch vs Thụy Điển

- 00h00 ngày 6/6: Na Uy vs Kosovo

- 01h30 ngày 6/6: Bỉ vs Montenegro

- 02h00 ngày 6/6: Pháp vs Luxembourg

- 02h30 ngày 6/6: Tây Ban Nha vs Andorra

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Bắc Trung Mỹ

- 02h00 ngày 6/6: Antigua and Barbuda vs Bermuda

- 04h00 ngày 6/6: Suriname vs Saint Vincent and The Grenadines

- 06h30 ngày 6/6: Curacao vs Barbados

- 06h30 ngày 6/6: Trinidad and Tobago vs Grenada

- 09h00 ngày 6/6: Guatemala vs Dominica

- 09h00 ngày 6/6: Nicaragua vs Montserrat

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi

- 20h00 ngày 5/6: Tanzania vs Eritrea

- 23h00 ngày 5/6: Sierra Leone vs Djibouti

- 23h00 ngày 5/6: Namibia vs Liberia

- 23h00 ngày 5/6: CH Trung Phi vs Chad

- 23h00 ngày 5/6: Togo vs Nam Sudan

- 02h00 ngày 6/6: Tunisia vs Equatorial Guinea

Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 5

- 05h00 ngày 6/6: Juventude vs Atletico GO

- 06h00 ngày 6/6: Cuiaba vs Vitoria

Lịch thi đấu Cup quốc gia Argentina

- 07h15 ngày 6/6: Arsenal Sarandi vs Velez Sarsfield

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- 02h30 ngày 6/6: Luqueno vs Sportivo Trinidense

- 05h00 ngày 6/6: Nacional Asuncion vs Cerro Porteno

- 05h00 ngày 6/6: Olimpia vs Libertad

Lịch thi đấu Hạng 2 Mỹ

- 08h00 ngày 6/6: San Antonio FC vs El Paso Locomotive

Lịch thi đấu Hạng 2 Chile

- 02h00 ngày 6/6: Santiago Wanderers vs San Luis

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- 03h00 ngày 6/6: Gualaceo SC vs Vargas Torres

- 03h00 ngày 6/6: Guayaquil City vs Independiente Juniors

- 07h00 ngày 6/6: San Antonio vs Chacaritas

Lịch thi đấu Hạng 2 Na Uy

- 22h00 ngày 5/6: Egersund vs Aasane

Lịch thi đấu Hạng 2 Phần Lan

- 23h00 ngày 5/6: FCV vs JJK Jyvaskyla

Lịch thi đấu Hạng 2 Iceland

- 02h15 ngày 6/6: Keflavik vs Leiknir Reykjavik

Lịch thi đấu Cup Liên đoàn Nhật Bản

- 17h00 ngày 5/6: Albirex Niigata vs V-Varen Nagasaki

- 17h00 ngày 5/6: Cerezo Osaka vs Machida Zelvia

- 17h00 ngày 5/6: FC Tokyo vs Sanfrecce Hiroshima

- 17h00 ngày 5/6: Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus Eight

- 17h30 ngày 5/6: Consadole Sapporo vs Kataller Toyama