CLB Thanh Hóa gỡ xong án cấm chuyển nhượng của FIFA

(VTC News) -

Xác nhận với Báo Điện tử VTC News, một thành viên của CLB Thanh Hóa cho biết đã hoàn tất toàn bộ thủ tục thanh toán tiền phạt, nộp các chứng từ cần thiết để FIFA có thể gỡ lệnh cấm chuyển nhượng. Tình hình tài chính khó khăn và biến cố thượng tầng khiến đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua.

Tập đoàn Bất động sản Đông Á - đơn vị tài trợ đội bóng trong 6 mùa giải vừa qua đứng ra nhận trách nhiệm chi trả toàn bộ số nợ, cùng số tiền cần thiết để để FIFA bỏ án phạt. Đơn vị tiếp quản đội bóng sẽ không phải lo lắng đến những vấn đề tài chính từ năm trước.

CLB Thanh Hóa được gỡ lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA.

Ở thời điểm tiếp quản đội bóng vào năm 2021, chính ông Cao Hoàng Đức - chủ tịch CLB Thanh Hóa phải trả nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng ở các thời kì trước đó, để có thể hoàn tất nghĩa vụ tài chính khi nhận bàn giao đội.

Ở thời điểm hiện tại, đội Thanh Hóa đang nỗ lực chuẩn bị mùa giải mới với những gì đang có trong tay. Họ giữ được một loạt cầu thủ gốc địa phương như Nguyễn Đình Huyên, Trịnh Văn Lợi, Lê Văn Thắng, Nguyễn Bá Tiến, Đoàn Ngọc Hà - nhóm này đã giúp Thanh Hóa trụ hạng thần kì ở mùa giải trước.

Trong khi đó, ngoại binh Odil Abdurakhmanov nhiều khả năng sẽ trở lại với đội chủ sân Thanh Hóa dù thời điểm này anh chưa có mặt để tập luyện. Cầu thủ người Kyrgyzstan vẫn mong muốn gắn bó với xứ Thanh.

Thanh Hóa cũng đón chào 2 cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Phú và Hồ Tùng Hân. Trọng Phú chuyển đến từ Bình Dương và chơi ở vị trí tiền vệ. Tùng Hân là sự bổ sung quan trọng trong khung gỗ khi Xuân Hoàng và Y Êli Niê đã rời đội và chuyển đến Nam Định, Công an Hà Nội.

HLV Mai Xuân Hợp cũng cam kết tương lai với đội bóng quê hương. Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ nỗ lực để có thêm cầu thủ mới, đặc biệt là các ngoại binh.