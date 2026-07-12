(VTC News) -

Bạn đang đứng trước bài toán đong đếm đòi hỏi sự nhạy bén và tư duy logic sắc bén. Trên bàn có ba chiếc bình với dung tích hoàn toàn khác nhau: Một chiếc bình lớn chứa 16 lít, một chiếc bình trung bình chứa 11 lít, và một chiếc bình nhỏ chứa 6 lít.

Ban đầu, bình 16 lít đang đầy ắp nước, trong khi hai bình còn lại chưa rõ trạng thái hoặc đang cần được tận dụng làm công cụ trung gian. Nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng hóc búa: Làm thế nào để qua lại các thao tác rót nước qua lại giữa các bình mà cuối cùng bạn đong được chính xác 8 lít nước?

Không có vạch chia độ trên thân bình, bạn chỉ có thể dựa vào dung tích tối đa của từng bình để tính toán số lượng nước chuyển dịch. Liệu chuỗi các thao tác rót qua rót lại nào sẽ giúp bạn giải mã thành công thử thách này? Hãy suy luận thật kỹ từng bước một!

Làm sao đong đúng 8 lít từ bình 16 lít, 11 lít và 6 lít? (Ảnh minh họa)

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