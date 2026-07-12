Tin xe 12/7: Xiaomi hé lộ SUV ghế xoay 180 độ, MG2 sắp ra mắt

(VTC News) -

Xiaomi Sky Nomad N90 hé lộ thiết kế, hướng đến trải nghiệm đa dụng

Xiaomi tiếp tục hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Sky Nomad N90, mẫu SUV cỡ lớn đầu tiên thuộc thương hiệu Sky Nomad (Xiaomi Pengcheng) trước thời điểm ra mắt chính thức tại Trung Quốc.

Xe sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), đồng thời được định vị là mẫu SUV thông minh chú trọng không gian nội thất và khả năng phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Sky Nomad N90 có hai phiên bản gồm bản tiêu chuẩn và bản cắm trại Max. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.285 x 1.998 x 1.925 mm, chiều dài cơ sở 3.080 mm. Phiên bản Max có trọng lượng không tải 2.840 kg và tổng khối lượng cho phép 3.305 kg.

Thiết kế bên ngoài vẫn mang nhiều đặc trưng quen thuộc của Xiaomi với cụm đèn trước phát triển từ YU7, dải đèn hậu kéo dài và kiểu thân xe ưu tiên tối đa không gian bên trong.

Phiên bản Max còn được bổ sung nóc nâng tích hợp giường ngủ, khoang chứa đồ bên hông, cổng lắp lều cùng các tùy chọn như máy chiếu và bàn gấp phục vụ hoạt động dã ngoại.

Điểm nhấn của mẫu SUV này nằm ở khoang nội thất linh hoạt với các ghế có thể trượt và xoay, trong đó ghế trước có khả năng xoay 180 độ, cho phép biến không gian bên trong thành nơi làm việc, phòng họp, khu sinh hoạt hay vui chơi gia đình.

Hệ truyền động EREV gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện kết hợp hai mô-tơ điện công suất 210 kW và 100 kW. Xe sử dụng pin lithium-ion NMC hoặc pin do CALB sản xuất, cho quãng đường chạy thuần điện 400-500 km và tổng phạm vi hoạt động có thể vượt 1.500 km. Sky Nomad N90 cũng được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc để hỗ trợ các hệ thống lái tiên tiến.

Honda Jazz 2027 nâng cấp trang bị, giá từ 361 triệu đồng

Honda đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của Honda Jazz 2027 (Honda Fit tại Nhật Bản), đúng dịp kỷ niệm 25 năm dòng xe này ra mắt. Mẫu hatchback cỡ nhỏ vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng được sắp xếp lại danh mục phiên bản và bổ sung thêm nhiều trang bị tiêu chuẩn.

Giá bán tại Nhật dao động từ 1.806.200 - 2.955.700 Yên, tương đương khoảng 361 - 591 triệu đồng.

Danh mục sản phẩm mới gồm các phiên bản X, Z, RS và Crosstar. Trong đó, phiên bản Z thay thế bản Home trước đây ở vị trí tầm trung, sử dụng cản trước và sau mang phong cách thể thao nhưng vẫn duy trì hệ thống treo thiên về sự êm ái.

Nội thất được bổ sung vô-lăng bọc da ba chấu, ghế sưởi và kính chắn gió cách nhiệt tốt hơn. Phiên bản RS chỉ còn sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, sở hữu bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới cùng màn hình giải trí 9 inch, sạc điện thoại không dây, camera quan sát đa góc và cảnh báo điểm mù.

Phiên bản Crosstar tiếp tục có tùy chọn dẫn động bốn bánh, đồng thời được bổ sung ghế và vô-lăng sưởi. Toàn bộ các phiên bản đều duy trì hệ thống ghế Magic Seats giúp tăng tính linh hoạt khi chở đồ.

Honda Jazz 2027 tiếp tục cung cấp hai lựa chọn động cơ. Phiên bản xăng sử dụng máy 1.5L i-VTEC cho công suất 116 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Trong khi đó, hệ truyền động hybrid tự sạc e:HEV gồm hai mô-tơ điện đạt tổng công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm. Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe từ ngày 10/7 tại thị trường Nhật Bản.

MG2 lộ diện, hướng đến phân khúc xe điện cỡ nhỏ giá phổ thông

MG đã giới thiệu hai mẫu concept mới tại Lễ hội Tốc độ Goodwood 2026, trong đó MG Go! Concept được xem là bản xem trước của mẫu hatchback thuần điện MG2 dự kiến bán ra thị trường vào năm 2027.

Khi thương mại hóa, MG2 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Renault 5 và Mini Cooper E trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ tại châu Âu.

MG Go! Concept được phát triển theo định hướng xe điện giá dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu thiết kế mang đậm dấu ấn riêng. Mẫu xe lấy cảm hứng từ nhiều dòng xe nổi tiếng trong lịch sử của MG như MGB GT, xe đua MG 6R4 Group B và MG ZR.

Phần đầu xe gợi nhớ MGB GT với đường nét lưới tản nhiệt và cụm đèn, trong khi vòm bánh mở rộng chịu ảnh hưởng từ MG 6R4. Tuy nhiên, tổng thể vẫn được thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và những người tìm kiếm một mẫu xe điện nhỏ gọn.

Bên cạnh Go! Concept, MG cũng mang tới Goodwood mẫu Cyber Concept, một SUV điện hiệu suất cao được định vị là sản phẩm đầu bảng trong tương lai. Mẫu xe lấy cảm hứng từ chiếc xe lập kỷ lục tốc độ EX181 nhưng sở hữu kiểu dáng SUV thể thao với nhiều đường nét mềm mại.

Dù Go! Concept được đánh giá có nhiều khả năng sớm bước vào sản xuất thương mại dưới tên MG2, Cyber Concept hiện vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu và chưa hoàn thiện thiết kế nội thất.