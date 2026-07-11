Đại học Thái Bình Dương tặng laptop, học bổng 100% cho tân sinh viên

(VTC News) -

Theo đó, thí sinh đăng ký mã trường TBD ở nguyện vọng 1, 2 hoặc 3, trúng tuyển và nhập học theo quy định sẽ được lựa chọn một trong hai quyền lợi: nhận laptop trị giá 10.000.000 đồng hoặc học bổng 5.000.000 đồng.

Thí sinh đăng ký TBD ở 3 nguyện vọng đầu tiên có cơ hội nhận laptop 10.000.000 đồng hoặc học bổng 5.000.000 đồng.

Điểm chung của các ưu đãi này là đều xuất phát từ những nhu cầu thiết yếu của tân sinh viên và gia đình trong giai đoạn đầu bước vào đại học. Một chiếc laptop sẽ giúp sinh viên chủ động hơn trong học tập, tra cứu tài liệu và thực hiện các bài tập, dự án; trong khi học bổng góp phần san sẻ áp lực tài chính khi phụ huynh phải cùng lúc chuẩn bị nhiều khoản chi phí cho năm học mới.

Song song với chương trình ưu đãi nhập học, Trường Đại học Thái Bình Dương dành 400 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 100 tỷ đồng cho tân sinh viên. Các loại học bổng được xây dựng theo nhiều nhóm đối tượng, từ thí sinh có thành tích học tập nổi bật, năng lực ngoại ngữ tốt, tố chất lãnh đạo, năng khiếu hoạt động phong trào đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên.

Quỹ học bổng 2026 lên đến 100 tỷ đồng, được xây dựng đa dạng, linh hoạt, phù hợp nhiều đối tượng thí sinh.

Trong đó, Học bổng Nhà giáo nhân dân Hồ Thanh Phong hỗ trợ từ 75% đến 100% học phí toàn khóa Chương trình cử nhân tài năng dành cho thí sinh có điểm xét tuyển theo tổ hợp 3 môn từ 25 điểm trở lên hoặc đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, Olympic truyền thống 30/4.

Với thí sinh có năng lực ngoại ngữ và định hướng hội nhập quốc tế, Học bổng Công dân toàn cầu hỗ trợ 100% học phí toàn khóa Chương trình chất lượng cao. Điều kiện xét học bổng là thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 6.0 trở lên hoặc tương đương, đồng thời có điểm xét tuyển theo tổ hợp 3 môn từ 24 điểm trở lên.

Đặc biệt, Học bổng Tiếp sức có giá trị lên đến 100% học phí toàn khóa Chương trình tiêu chuẩn dành cho thí sinh có điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật trong 12 tháng gần nhất hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi, khuyết tật.

Trong bối cảnh chi phí học đại học là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình, những chính sách học bổng và ưu đãi không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí, mà còn là cam kết đồng hành: mỗi tân sinh viên dù có hoàn cảnh và xuất phát điểm khác nhau đều có cơ hội bắt đầu hành trình đại học một cách thuận lợi.

Từ nền tảng khởi đầu đó, Đại học Thái Bình Dương tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho sinh viên thông qua môi trường đào tạo thực nghiệp, gắn với nhu cầu xã hội. Trường duy trì mạng lưới hơn 200 đối tác, trong đó có ba đối tác chiến lược cam kết cơ hội việc làm cho sinh viên, gồm Ngân hàng HDBank, Hãng hàng không Vietjet Air và Địa ốc Phú Long.

Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng ĐH Thái Bình Dương - trong một buổi học tại ngân hàng HDBank.

Nhờ mô hình hợp tác nhà trường - doanh nghiệp, sinh viên được “nhúng” vào môi trường thực tế ngay từ năm nhất thông qua các kỳ kiến tập, thực tập và làm việc trực tiếp cùng chuyên gia, doanh nhân. Nhà trường còn chú trọng trang bị cho sinh viên ngoại ngữ thứ hai (tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Pháp) và cấp kinh phí để sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Hệ thống đăng ký nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng lại lúc 17 giờ ngày 14/7/2026. Nếu đã xác định Đại học Thái Bình Dương là lựa chọn phù hợp, thí sinh nên đặt mã trường TBD trong 3 nguyện vọng ưu tiên đầu tiên để không bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi nhập học và các suất học bổng giá trị trong mùa tuyển sinh 2026.