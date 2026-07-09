XSMN 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 9 tháng 7

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 9/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 9/7. Kết quả XS miền Nam hôm nay 9/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 9/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 9/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 9/7/2026

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/7/2026.

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 6/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN mở thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Vé xổ số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn nêu trên, những vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng theo quy định chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng, tuy nhiên Công ty xổ số kiến thiết sẽ hoàn tất các thủ tục trả thưởng trong thời gian sớm nhất để thanh toán giải thưởng cho người trúng thưởng.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể truy cập website vtcnews.vn mỗi ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, chương trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp vào khoảng 16h15 hằng ngày. Người chơi cần biết đài quay số trong ngày để chọn đúng kênh theo dõi.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đến trực tiếp địa điểm quay thưởng để xem quá trình quay số và kiểm tra kết quả. Nếu trúng thưởng, người chơi có thể làm thủ tục nhận giải ngay tại công ty xổ số kiến thiết.

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