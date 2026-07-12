Mãn nhãn màn pháo hoa tầm cao như ‘hoa nở trên đá’ tại Quy Nhơn

Mãn nhãn pháo hoa tầm cao trong đêm nghệ thuật ‘Eo Gió - Vũ điệu biển xanh’

Đêm 11/7, tại điểm du lịch nổi tiếng Eo Gió thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) diễn ra chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh”, đã mang đến cho hàng vạn khán giả một bữa tiệc thị giác bùng nổ và đầy cảm xúc.

Ngay từ chập tối, hàng nghìn du khách từ mọi nơi và người dân địa phương đã đổ về các khu vực quanh Eo Gió như các khách sạn, quán cà phê để chọn cho mình vị trí góc nhìn đẹp nhất. Điểm nhấn được mong đợi nhất trong chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” là màn trình diễn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Khi chương trình nghệ thuật vừa dứt, những tiếng nổ vang lên kèm theo sắc màu của pháo hoa tầm cao khiến cả bầu làng chài Nhơn Lý bừng sáng.

Những loạt pháo hoa tầm cao bung nở như những bông hoa rực sắc đỏ, xanh, tím hòa quyện sóng biển, tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động.

Màn pháo hoa sắc màu trên nền trời đen thẫm, bung sợi như hoa bồ công anh khiến du khách reo hò thích thú vì mãn nhãn.

Anh Nguyễn Phước Hoài (40 tuổi) du khách đến từ TP.HCM chia sẻ: “Tôi đã xem pháo hoa ở nhiều nơi, nhưng cảm giác ngắm nhìn những quầng sáng khổng lồ bung nở ngay trên vách đá kỳ vĩ của Eo Gió, phản chiếu xuống mặt biển đêm thực sự là một trải nghiệm choáng ngợp, độc nhất vô nhị”

Màn trình diễn pháo hoa tầm cao hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn FLC được thiết kế vô cùng công phu, bung sắc theo từng giai điệu của âm nhạc.

Mặc dù đầu chương trình tại khu vực Eo Gió có mưa nhưng sau đó trời quang mây tạnh, màn pháo hoa tầm cao thành công rực rỡ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia LaI, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao là một phần của chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh”. Đây là một đêm đại nhạc hội ngoài trời quy mô lớn, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại ngay bên bờ biển.

Sự kiện không chỉ tạo điểm nhấn cho mùa hè và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của hàng nghìn du khách trong dịp cuối tuần mà còn là đòn bẩy giúp quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

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