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Choáng ngợp màn diễn tập bắn đạn thật, lưới lửa phòng không hạ gục UAV Gần 100 học viên Học viện Phòng không - Không quân diễn tập bắn đạn thật bằng pháo phòng không 37 mm và 57 mm, tiêu diệt UAV bay tầm thấp.

Tin xe 12/7: Xiaomi hé lộ SUV ghế xoay 180 độ, MG2 sắp ra mắt Xiaomi hé lộ SUV Sky Nomad N90 với khoang nội thất linh hoạt, Honda Jazz 2027 nâng cấp trang bị, trong khi MG chuẩn bị tung mẫu xe điện MG2 giá phổ thông.

Cận cảnh dự án nút giao hiện đại nhất TP.HCM tiếp tục trễ hẹn Dự án nút giao An Phú, nút giao 3 tầng hiện đại nhất TP.HCM, tiếp tục lùi tiến độ đến quý III/2027 do vướng mặt bằng, nhiều hạng mục trọng điểm chưa thể thi công.

Đưa nhiều thiết bị y tế ra Phú Quốc cấp cứu 2 ca nguy kịch vụ lật ca nô Bệnh viện Chợ Rẫy cử chuyên gia, mang máy ECMO cùng nhiều thiết bị y tế ra Phú Quốc cấp cứu 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong.

Giải cứu hơn 500 người mắc kẹt trong trận lũ quét lịch sử tại Mỹ Lũ quét do mưa xối xả gây ra từ đợt giông bão tấn công dãy núi Ozark ở vùng nông thôn phía đông nam Missouri, Mỹ, khiến hơn 500 người kẹt trong vùng nước dâng.

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Tiếp tục đi xuống Lúc 6h ngày 12/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,41 USD/thùng, giảm 0,67 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 76,01 USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng.

Trực tiếp bóng đá Argentina vs Thụy Sỹ 8h ngày 12/7: Messi đá cùng Alvarez Trực tiếp bóng đá Argentina vs Thụy Sỹ (8h ngày 12/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Argentina đấu với Thụy Sỹ thuộc vòng tứ kết World Cup 2026.

Giá vàng hôm nay 12/7: Hồi phục nhẹ Sáng 12/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.119 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Mãn nhãn màn pháo hoa tầm cao như ‘hoa nở trên đá’ tại Quy Nhơn Đêm "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh" biến bầu trời Gia Lai thành bữa tiệc ánh sáng với màn pháo hoa tầm cao thực hiện bên những vách đá kỳ vĩ cạnh biển xanh mênh mông.

Toàn cảnh cây cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ sau gần 1 năm thi công Dự án cầu Vân Phúc hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ đang tăng tốc với nhiều hạng mục quan trọng, hướng tới mục tiêu thông xe vào quý IV/2027.

Bellingham lập cú đúp, đội tuyển Anh thắng Na Uy 2-1 Sáng 12/7, đội tuyển Anh thắng Na Uy với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Jude Bellingham để giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 12/7: Chiều tối nhiều nơi có mưa dông Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 12/7 khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác, TP.HCM cũng có khả năng đón mưa dông vào cuối ngày.

Dự báo thời tiết 12/7: Từ Bắc vào Nam nhiều nơi hứng mưa lớn Ngày 12/7, nhiều nơi trên cả nước hứng mưa lớn, một số nơi có thể xuất hiện dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.