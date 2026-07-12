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Xuất bản ngày 12/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 12/07/2026 07:00 AM

Choáng ngợp màn diễn tập bắn đạn thật, lưới lửa phòng không hạ gục UAV

(VTC News) -

Gần 100 học viên Học viện Phòng không - Không quân diễn tập bắn đạn thật bằng pháo phòng không 37 mm và 57 mm, tiêu diệt UAV bay tầm thấp.

Hoàng Minh
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