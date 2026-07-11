Cập nhật tỷ số Argentina vs Thụy Sỹ
ARGENTINA 0 0 THỤY SỸ
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ bắt đầu lúc 8h ngày 12/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Argentina vs Thụy Sỹ mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Argentina vs Thụy Sỹ (8h ngày 12/7)
Argentina và Thụy Sỹ gặp nhau ở trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2026. Màn so tài diễn ra trên sân Arrowhead, Kansas City, Missouri, Mỹ. Trọng tài người Bồ Đào Nha João Pinheiro điều hành trận đấu.
Đội giành chiến thắng sẽ gặp Na Uy hoặc Anh ở bán kết. Argentina hướng đến lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất, còn Thụy Sỹ chưa từng vào bán kết World Cup.
Opta nhận định tỷ lệ thắng trận Argentina vs Thụy Sỹ nghiêng về nhà đương kim vô địch. Argentina thắng 57,7% trong 25.000 lượt mô phỏng 90 phút, Thụy Sỹ đạt 18%, còn tỷ lệ hòa là 24,3%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, khả năng đi tiếp của Argentina là 70,5%, so với 29,5% của đối thủ.
Lionel Messi là tâm điểm của trận đấu với 8 bàn thắng tại World Cup 2026. Trong khi đó, Thụy Sỹ là đội duy nhất chưa bị dẫn trước ở bất kỳ thời điểm nào trong 11 trận thuộc vòng loại và vòng chung kết của chiến dịch này.
Argentina bất bại trong cả 7 lần đối đầu Thụy Sỹ, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Hai đội từng gặp nhau hai lần tại World Cup. Argentina thắng 2-0 ở vòng bảng năm 1966 và vượt qua đối thủ 1-0 sau hiệp phụ tại vòng 1/8 năm 2014.
Đây là lần đầu tiên sau 72 năm Thụy Sỹ góp mặt ở tứ kết World Cup. Ba lần trước vào đến vòng này vào các năm 1934, 1938 và 1954, đội bóng châu Âu đều không thể đi tiếp.
Các chỉ số ghi bàn và phòng ngự cho thấy sự tương phản giữa hai đội. Argentina ghi ít nhất 2 bàn trong 11 trận World Cup liên tiếp. Thụy Sỹ chỉ thủng lưới 3 bàn từ đầu giải và giữ sạch lưới ở hai vòng knock-out gần nhất.
Thống kê trước trận Argentina vs Thụy Sỹ đáng chú ý
Argentina ghi ít nhất 2 bàn trong 11 trận World Cup liên tiếp và ghi bàn ở 14 trận World Cup liên tiếp.
Argentina bất bại 11 trận World Cup gần nhất, trong đó thắng 9 và hòa 2.
Messi ghi 8 bàn tại World Cup 2026 và ghi bàn ở 6 trận knock-out World Cup liên tiếp.
Thụy Sỹ chưa từng thắng Argentina trong 7 lần đối đầu, hòa 2 và thua 5.
Thụy Sỹ mới thua 1 trong 19 trận quốc tế gần nhất, với 11 chiến thắng và 7 trận hòa.
Argentina hưởng trung bình 4,90 phạt góc/trận trong 10 trận gần nhất.
Thụy Sỹ đạt 4,90 phạt góc/trận.
Đội hình Argentina vs Thụy Sỹ
Thông tin đội hình của Argentina và Thụy Sỹ được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (6h30 ngày 12/7).
Đội hình dự kiến
Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Mac Allister; Fernandez; Messi, Alvarez.
Thụy Sỹ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Jashari, Ndoye; Embolo.
Link VTV Go trực tiếp Argentina vs Thụy Sỹ
Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống truyền hình của VTV. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi qua truyền hình hoặc nền tảng trực tuyến VTVgo.
Link VTV Go trực tiếp World Cup 2026 trận Na Uy vs Anh: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Người dùng điện thoại có thể tải ứng dụng VTVgo trên Google Play hoặc App Store. Sau khi mở ứng dụng, chọn mục “Sự kiện trực tiếp” và truy cập biểu tượng World Cup 2026 để theo dõi trận đấu.
Trên máy tính, truy cập website VTVgo và chọn mục “Sự kiện trực tiếp” để xem luồng phát sóng.
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