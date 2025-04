Kim Min Hee sinh con với đạo diễn đã có vợ

(VTC News) -

Theo thông tin độc quyền từ tờ Sports Seoul ngày 8/4, nữ diễn viên Kim Min Hee đã sinh con. Hiện tại, cô đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục tại một trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp ở khu vực Hanam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Tin tức này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Theo tiết lộ từ Dispatch, con trai vừa chào đời của Kim Min Hee sẽ được pháp luật Hàn Quốc ghi nhận là con ngoài giá thú trong hồ sơ gia đình của đạo diễn Hong Sang Soo, trong đó người mẹ vẫn là vợ hợp pháp của ông.

Mối quan hệ của Kim Min Hee và Hong Sang Soo vấp phải chỉ trích của dư luận Hàn Quốc.

Mối tình lệch tuổi của Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo bắt đầu từ năm 2015 sau khi hợp tác trong bộ phim Right Now, Wrong Then. Đến năm 2017, cả hai công khai mối quan hệ tình cảm, vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng Hàn Quốc bởi thời điểm đó, đạo diễn Hong Sang Soo vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ của mình.

Vào năm 2019, đạo diễn 65 tuổi đã đệ đơn ly hôn nhưng bị tòa án bác bỏ do lỗi thuộc về ông. Bất chấp điều đó, Hong Sang Soo vẫn quyết định rời khỏi gia đình và chung sống với Kim Min Hee. Mối tình này từng khiến cặp đôi phải đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận Hàn Quốc, buộc phải tạm lánh ở nước ngoài trong một thời gian dài trước khi trở về nước.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã hợp tác trong khoảng 13 tác phẩm điện ảnh. Trước khi vướng vào scandal tình ái với đạo diễn hơn nhiều tuổi, Kim Min Hee là một ngôi sao được yêu mến của màn ảnh Hàn Quốc. Cô từng hẹn hò với nhiều nam thần hàng đầu. Chuyện cô là "tiểu tam" trong mối quan hệ với đạo diễn Hong Sang Soo gây chấn động làng giải trí và ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cô.

Đáng chú ý, thời điểm đạo diễn Hong Sang Soo chưa đệ đơn ly hôn, Kim Min Hee từng bị tố cáo gửi tin nhắn cho vợ của ông, yêu cầu bà "trả tự do" cho ông.

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Hong Sang Soo từng chia sẻ: "Chúng tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm. Chúng tôi yêu nhau chân thành. Lý do không công khai trước giới truyền thông là vì chúng tôi không nghĩ điều đó cần thiết". Về phía Kim Min Hee, cô chấp nhận thân phận hiện tại và mọi thứ đến với mình sắp tới.

Bất chấp sự phản đối của dư luận, Kim Min Hee và Hong Sang Soo vẫn gắn bó bên nhau trong nhiều năm. Dù cả hai đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế, họ hiếm khi xuất hiện tại các lễ trao giải trong nước.