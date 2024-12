Sao Hàn 7/12: Nữ chính 'Mặt trăng ôm mặt trời' ốm nặng sau khi sinh con thứ hai

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 7/12.

Diễn viên "Mặt trăng ôm mặt trời" tiết lộ bị bệnh nặng

Trong video mới nhất, Han Ga In chia sẻ về việc chống lại căn bệnh mà cô mắc phải sau khi sinh con thứ hai, cho biết tình trạng sức khỏe của cô từng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.

"Tôi không thể đứng vững, cũng không thể ăn uống gì, không phải vì tôi đã có bệnh trước đó. Sau khi quay một cảnh, tôi không chịu được nữa và phải nhập viện, đã 3 ngày rồi", Han Ga In nói.

Cô kể lại quá trình nhập viện: "Tôi ngã gục, phải vịn vào chồng, thậm chí các y tá phải giúp tôi ngồi trên xe lăn. Khi đó tình trạng của tôi rất nghiêm trọng. Tôi liên tục bị chóng mặt không rõ nguyên nhân. Lúc đầu tôi nghĩ đó là di chứng của bệnh tiền đình".

Diễn viên "Mặt trăng ôm mặt trời" mắc bệnh tiền đình và chứng hạ huyết áp tư thế đứng.

Han Ga In nói cô bị rối loạn tiền đình nghiêm trọng trong nhiều năm sau khi sinh con thứ hai. Nữ diễn viên phải đến bệnh viện kiểm tra triệu chứng suốt 5 năm và phát hiện mình mắc thêm chứng hạ huyết áp tư thế đứng. Triệu chứng xảy ra khi đột ngột đứng dậy và người bệnh có cảm giác choáng váng, mắt nhìn mờ...

Vì chứng hạ huyết áp tư thế đứng, Han Ga In thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh. Đội ngũ sản xuất chia sẻ: "Cô ấy thường xuyên kêu đau và hỏi có nên quay tiếp hay không, điều đó từng khiến chúng tôi khá lo lắng".

Han Ga In cũng nhắc đến việc cô đã kiêng rượu vì bệnh tiền đình và nói đùa rằng: "Giờ tôi nghĩ mình có thể uống rượu trở lại".

Nữ diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời chia sẻ, hiện tại cô đã hồi phục nhiều. Bác sỹ đã tìm ra nguyên nhân, và tình trạng cải thiện rất nhanh.

Jisoo là bạn học của nữ chính ''Khi điện thoại đổ chuông"

Theo tờ English Jagran, Jisoo (BLACKPINK) tiết lộ mối quan hệ thân thiết của cô với nữ diễn viên Chae Soo Bin. Họ từng là bạn cùng trường trung học.

“Tôi học cùng lớp với nữ diễn viên Chae Soo Bin. Chúng tôi học cùng trường trung học (cấp 2), không phải trung học phổ thông (cấp 3)", Jisoo cho biết.

Thông tin mà nữ thần tượng sinh năm 1995 cung cấp khiến công chúng bất ngờ bởi trước đó, Jisoo và Chae Soo Bin không có nhiều tương tác, cũng không nhắc tên nhau trước truyền thông.

Jisoo và nữ chính ''Khi điện thoại đổ chuông" là bạn học cùng cấp 2.

Lần gần đây nhất họ gặp gỡ là trong buổi đọc kịch bản bộ phim Toàn trí độc giả. Dự án trên có sự góp mặt của Kim Jisoo, Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Nana, Chae Soo Bin, Shin Seung Ho, Park Ho San.

Chae Soo Bin đang được khán giả quan tâm khi đảm nhận vai nữ chính trong loạt phim Khi điện thoại đổ chuông. Cô sinh năm 1994 tại Gyeonggi (Hàn Quốc). Năm 2014, cô ra mắt giới giải trí qua phim điện ảnh My Dictator. Đến năm 2016, người đẹp gây ấn tượng qua vai diễn tiểu thư xinh đẹp Ha Yeon trong phim cổ trang Mây họa ánh trăng.

Những năm qua, Chae Soo Bin góp mặt trong nhiều bộ phim như I'm Not A Robot, A Piece Of Your Mind, Strongest Deliveryman, Rookie Cops...

Song Kang thu hút fan với hình ảnh trong quân ngũ

Gần đây, Song Kang xuất hiện trong một video quảng cáo cho chiến dịch kêu gọi hỗ trợ quốc phòng. Đây là video giới thiệu đường dây trợ giúp dành cho những người lính đang gặp khó khăn trong quân đội. Song Kang đảm nhận vai trò đọc lời giới thiệu, dẫn dắt trong quảng cáo và xuất hiện ngắn gọn ở cuối video.

Rất điển trai trong bộ quân phục, anh thu hút đông đảo khán giả và góp phần lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng. Đây cũng là những hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên sau 8 tháng nhập ngũ.

Hình ảnh Song Kang trong quân ngũ gây chú ý.

Song Kang sinh năm 1994, từng học khoa Nghệ thuật Điện ảnh của Konkuk (Seoul, Hàn Quốc) rồi đầu quân cho công ty Namoo Actors Entertainment.

Năm 2017, anh chạm ngõ màn ảnh với phim truyền hình Kẻ nói dối và người tình, tiếp đó là các vai nhỏ trong Quý ông góc bếp, When the Devil calls your name. Năm 2019, Song Kang vượt qua 900 ứng viên nhận vai Hwang Sun Oh trong phim tình cảm Love Alarm (Chuông báo tình yêu)... Sau nhiều năm gia nhập làng giải trí, anh có lượng fan châu Á đông đảo.

Anh nhập ngũ từ ngày 2/4/2024 để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trước khi lên đường, sao phim “Sweet Home” gửi thư tới người hâm mộ bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ của họ và hứa sẽ trở lại với sự trưởng thành hơn. Anh dự kiến ​​sẽ xuất ngũ vào tháng 10/2025.