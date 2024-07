Khởi tố kẻ dùng búa đánh nữ trung tá công an tại Bình Định

(VTC News) -

Ngày 9/7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ và ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Đức về tội Giết người.

Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, trú tại Khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) đã dùng búa đánh 4 nhát vào đầu nữ trung tá V.T.A.V., Đội trưởng Đội quản lý hành chính Công an huyện Hoài Ân.

Hiện trường vụ án.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Đức đã có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản" và 1 tiền sự về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Đức từng cố ý gây thương tích đối với em rể của trung tá V. và bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn và có ý định trả thù.

Theo lời khai của Đức, khi thấy chị V.T.A.V. mặc thường phục chạy xe máy trên đường, Đức tưởng đó là vợ của em rể trung tá V. nên đã dùng búa đánh vào đầu nạn nhân.

"Hành vi của Đức rất dã man khi đánh tới 4 phát búa vào đầu nạn nhân" - đại tá Nguyên nói.

Ngày 9/7, bác sĩ Võ Thành Nam Bình - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chia sẻ, tình hình sức khỏe của nữ trung tá V. vẫn chưa có biến chuyển tích cực.

"Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân V. vẫn diễn tiến xấu. Về tri giác vẫn không thay đổi, hôn mê. Về xét nghiệm vẫn rối loạn điện giải. Tình hình vẫn còn rất nặng", bác sĩ Bình cho hay.

Như Báo điện tử VTC News đã đưa tin, khoảng 9h ngày 7/7, Trung tá V.T.A.V. đang đi xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ thì Nguyễn Văn Đức chạy xe máy dùng búa đánh vào đầu từ phía sau cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Đánh xong Đức chạy xe đến Công an huyện Hoài Ân tự thú.

Vụ việc vẫn đang được Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo trực tiếp điều tra.