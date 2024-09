Khi nào siêu bão Yagi đổ bộ đất liền?

(VTC News) -

Sáng 5/9, bão số 3 (Yagi) đã mạnh lên thành siêu bão. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 5/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 510km về phía Đông Đông Nam, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km/h và duy trì cấp siêu bão.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

Đầu giờ chiều 7/9, bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Nam Định, không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 20km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 13h ngày 8/9, bão trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Theo dự báo, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là 5 tỉnh, thành phố được chịu tác động mạnh nhất của bão số 3.

Tại Quảng Ninh, khoảng từ trưa chiều 6/9, bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến địa phương gây gió mạnh vùng biển Cô Tô - Đảo Trần và các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Từ gần sáng 7/9, vùng biển ven bờ thị xã Quảng Yên, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, TP Móng Cái gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 13.

Trên đất liền tỉnh Quảng Ninh (thị xã Đông Triều, TP Uông Bí, huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu) từ sáng 7/9 gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11.

Ngoài ra, ngày 6/9, toàn tỉnh Quảng Ninh có lúc mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm (tố, lốc, gió giật mạnh).

Từ đêm 6/9 đến ngày 8/9, thị xã Đông Triều, TP Uông Bí, thị xã Quảng Yên, TP Hạ Long, vịnh Hạ Long, TP Cẩm Phả, vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, huyện Ba Chẽ, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, TP Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện Cô Tô mưa to đến rất to, lượng mưa các nơi phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Tại Hải Phòng, theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn Hải Phòng, từ khoảng trưa 6/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ đêm 6/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 7/9, vùng biển Hải Phòng (bao gồm vùng biển Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Từ sáng 7/9, đất liền Hải Phòng gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

Khoảng từ đêm 6/9 đến 9/9, Hải Phòng mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tại các quận/huyện: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, An Lão, An Dương, Kiến An, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và Hải An 150 - 250mm, có nơi trên 250mm. Các quận/huyện Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm.