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Xuất bản ngày 23/07/2026 12:05 PM
Xuất bản ngày 23/07/2026 12:05 PM

Khách mua vàng SJC hôm nay có thể lỗ ngay 7 triệu đồng/lượng

Bằng Lăng
Bằng Lăng
(VTC News) -

Chỉ trong khoảng 3 tiếng buổi sáng 23/7, giá vàng SJC liên tục giảm, nếu mua vàng miếng SJC đầu giờ sáng, khách hàng có thể đã lỗ tới 7 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11h hôm nay (23/7/2026), giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán là 5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch hôm nay lúc 8h37, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, người mua vàng miếng SJC lúc đầu giờ sáng nay với giá 142 triệu đồng/lượng, đến 11h hôm nay đã lỗ 7 triệu đồng mỗi lượng.

Còn với những khách hàng mua vàng miếng SJC thời điểm cuối ngày hôm qua 22/7 với giá 146 triệu đồng/lượng thì đến trưa nay lỗ tới 11 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng SJC giảm mạnh trong phiên sáng 23/7. (Ảnh: Công Hiếu)

Giá vàng SJC giảm mạnh trong phiên sáng 23/7. (Ảnh: Công Hiếu)

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ đang được giao dịch ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán là 5 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h37, ngay khi mở cửa phiên giao dịch, giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nếu mua vàng nhẫn SJC ở thời điểm này với giá 141 triệu đồng/lượng, khách hàng cũng lỗ ngay 7 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau vài tiếng.

Tại Tập đoàn Doji, lúc 11h ngày 23/7, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng niêm yết ở mức 137 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 4 triệu đồng/lượng (bán ra) so với trước thời điểm mở cửa phiên giao dịch.

Với mức chênh lệch giữa chiều mua - bán tới 5 triệu đồng, khách hàng lỗ 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, khách mua nhẫn tròn 999.9 tại Phú Quý hôm nay cũng lỗ 5 triệu đồng/lượng khi giá niêm yết ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lúc 11h hôm nay, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,7 - 143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, khi mức chênh lệch giá mua và bán nới rộng, người mua vàng cần chú ý rủi ro thua lỗ nặng và tránh “lướt sóng” ngắn hạn lúc này.

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