Sao Indonesia hạ thấp chiến thắng của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đáp trả

(VTC News) -

Trong buổi họp báo trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik lên tiếng về những bình luận của Justin Hubner sau thất bại 0-3 của Indonesia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định tuyển Việt Nam luôn coi trọng mọi giải đấu, nỗ lực chuẩn bị cho từng trận và hướng tới kết quả tốt nhất. Ông cũng cho rằng chiến thắng trước Indonesia đến từ quá trình phân tích và tập luyện sau trận hòa Singapore.

Sau trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, một số cầu thủ xứ vạn đảo đưa ra những bình luận trên mạng xã hội về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nổi bật trong số này là Justin Hubner, trung vệ từng khoác áo đội trẻ Wolverhampton.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik

Hubner bình luận trên một số diễn đàn bóng đá Đông Nam Á rằng Indonesia thiếu nhiều cầu thủ và chiến thắng của Việt Nam không phải điều quá đặc biệt. Trung vệ này còn để lại bình luận trong bài đăng của Nguyễn Hai Long, cầu thủ ghi bàn ở trận đấu.

Trước những tranh luận này, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Người hâm mộ và truyền thông có thể có những đánh giá như vậy. Đối với chúng tôi, mọi giải đấu và mọi trận đấu đều quan trọng. Ở giải này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất. Đặc biệt, chúng tôi sẽ chuẩn bị từng trận đấu để cầu thủ luôn phát triển và hướng tới tương lai.

Thực ra, ở trận Singapore, các cầu thủ chưa tận dụng tốt cơ hội, Sau đó, chúng tôi đã phân tích và tập luyện chăm chỉ để giành được chiến thắng trước Indonesia”.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, các cầu thủ được trao cơ hội đá chính như Nguyễn Hai Long và Lê Phạm Thành Long đều thể hiện tốt. Bùi Hoàng Việt Anh cũng thi đấu nỗ lực, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án nhân sự.

“Trận đấu vừa qua, lâu lắm rồi Thành Long mới thi đấu ở đội hình xuất phát. Tôi đánh giá cao những gì bạn ấy thể hiện được. Mọi người khi xem trận đấu chắc cũng thấy, Thành Long dù nhỏ bé nhưng đối đầu với tiền vệ cao to của Indonesia đã chơi tốt, những tình huống đấu 1-1 cũng không thua thiệt.

Hoàng Đức xuất phát đội hình chính nhiều trận, trận vừa qua có 2 kiến tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi có 3 tiền vệ xuất sắc là Hoàng Đức, Thành Long, Quang Hải và tôi đang tìm ra những tổ hợp tốt nhất”, ông Kim nói.

HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam đứng trên Campuchia nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhưng vẫn phải tôn trọng đối thủ. Ban huấn luyện có thể điều chỉnh một số vị trí trong đội hình xuất phát nhằm phân bổ thể lực và tìm ra phương án phù hợp.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng để giành ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng bán kết. HLV Kim Sang-sik cũng muốn các học trò cải thiện khả năng tận dụng cơ hội sau trận hòa Singapore trên sân nhà.

“Trước tin mục tiêu là giành chiến thắng để giành ngôi nhất bảng hướng đến vòng bán kết. Trận đấu gặp Singapore ở sân nhà chưa ghi được bàn thắng, điều này khiến chúng tôi rất thất vọng.

Do vậy, trận ngày mai toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến cổ vũ thật đông để động viên tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ đáp bằng một chiến thắng”, ông Kim cho biết.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình lúc 20h ngày mai 7/8.