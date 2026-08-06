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Xuất bản ngày 06/08/2026 12:48 PM
Xuất bản ngày 06/08/2026 12:48 PM

Nhật thực toàn phần hiếm gặp sắp xuất hiện, nơi nào có thể quan sát?

(VTC News) -

Hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện ngày 12/8, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng bầu trời chuyển tối giữa ban ngày tại nhiều khu vực trên thế giới.

VTC News
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