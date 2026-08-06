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Nhật thực toàn phần hiếm gặp sắp xuất hiện, nơi nào có thể quan sát? Hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện ngày 12/8, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng bầu trời chuyển tối giữa ban ngày tại nhiều khu vực trên thế giới.

Hàng trăm người tìm cụ bà vợ liệt sĩ đi lạc ở Đồng Nai Đồng Nai huy động lực lượng, nỗ lực tìm kiếm cụ Chu Thị Đoàn mất liên lạc nhiều ngày, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan thông báo cho địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia và New Zealand Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8.

Lá thư cảm ơn của nạn nhân bị lừa đảo gần 600 triệu đồng gửi Công an Lai Châu Người phụ nữ ở TP.HCM gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Lai Châu, sau khi được hỗ trợ điều tra vụ bị các đối tượng giả danh nhân viên BHXH lừa gần 600 triệu đồng.

FIFA xin lỗi, ban lãnh đạo vẫn ủng hộ Chủ tịch Infantino sau họp khẩn Bất chấp hàng loạt lời kêu gọi từ chức và sức ép từ các tổ chức châu Âu, Gianni Infantino vẫn nhận sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo FIFA sau cuộc họp khẩn tại Morocco.

Trái tim chỉ còn 20% lực co bóp được hồi sinh bằng kỹ thuật đột phá Suy tim giai đoạn cuối với chức năng tim chỉ còn 15-20%, người đàn ông 74 tuổi đã hồi phục hoàn toàn sau một tháng nhờ được điều trị bằng kỹ thuật đột phá.

Nguồn gốc vật nhọn khiến loạt ô tô thủng lốp trên cao tốc qua Gia Lai, Đắk Lắk Cơ quan chức năng đã xác định được nguồn gốc vật sắc nhọn rơi trên cao tốc đoạn qua tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk khiến loạt xe ô tô bị thủng lốp.

Khoảnh khắc đạn pháo của Israel bay nhanh như 'tên lửa' về phía Lebanon Israel tấn công nhiều mục tiêu ở miền nam Lebanon, trong cuộc oanh tạc được mô tả là dữ dội nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Điện Máy Xanh chính thức lên sàn chứng khoán, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới Mã DMX chính thức được niêm yết trên sàn HOSE - đánh dấu cột mốc quan trọng hậu tái cấu trúc, sẵn sàng tiếp tục bứt phá dưới thời thế hệ lãnh đạo F2.

'Nam thần ngôn tình' từng làm nghề giao báo, U60 vẫn như thanh niên Sau hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, ở tuổi 52, Chung Hán Lương vẫn được xem là một trong những nam thần nổi bật, quyến rũ nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Xem khách Tây đi cầu khỉ miền Tây, dân mạng nín thở vì hồi hộp Không chỉ vị khách Tây thận trọng hết sức khi đi qua chiếc cầu khỉ làm bằng 2 thanh tre ở miền Tây, người xem clip cũng nín thở vì hồi hộp, lo lắng.

Phục hồi bức ảnh người phụ nữ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi Bức ảnh chân dung người phụ nữ đã bị mờ được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Lâm, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công lập trên cả nước Bộ GD&ĐT cho biết, theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.