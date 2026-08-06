Đấu tuyển Việt Nam, HLV Campuchia mong 'có bàn thắng'

(VTC News) -

Trong buổi họp báo trước trận đội tuyển Campuchia làm khách trước Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026, HLV Koji Gyotoku đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới nhà đương kim vô địch. Đội tuyển Campuchia đã sớm bị loại trước một lượt đấu và phải chia tay một số cầu thủ trở lại câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Nhật Bản xem cuộc đọ sức này là cơ hội để các học trò tích lũy thêm kinh nghiệm.

HLV Koji Gyotoku nói: “Rất tiếc khi tuyển Campuchia không còn cơ hội và bán kết. Tuy nhiên, chúng tôi có cơ hội thi đấu với một đổi thủ tốt như tuyển Việt Nam. Hy vọng chúng tôi sẽ có thêm kinh nghiệm từ trận đấu này.

Tôi rất háo hức khi được thi đấu cùng tuyển Việt Nam. Họ là đối thủ mạnh và là đương kim vô địch. Dĩ nhiên là tôi muốn có bàn thắng trong trận đấu ngày mai”.

Huấn luyện viên Gyotoku.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng Campuchia đã chơi tốt trong trận gặp Timor Leste, bất chấp việc một số cầu thủ phải chia tay đội tuyển sớm. Đội tuyển Campuchia tự tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến làm khách tại Việt Nam.

Dù vậy, tình hình nhân sự là bài toán khó đối với đội tuyển Campuchia. Mat Noron, tiền đạo quan trọng của đội bóng, đã trở lại Boeung Ket FC sau khi bị gãy xương mắt cá chân phải và buộc phải rời đại bản doanh đội tuyển. Sieng Chanthea cũng được thông báo phải chia tay đội tuyển vì vấn đề sức khỏe.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của cầu thủ nhập tịch Abdel Kader Coulibaly. Dù nhận được nhiều kỳ vọng, anh chỉ ra sân trong trận gặp Singapore và vắng mặt ở hai cuộc đối đầu với Indonesia và Timor Leste.

Ông Koji Gyotoku nói thêm: “Trong giải đấu lần này dĩ nhiên tuyển Campuchia muốn chiến thắng, nhưng một số cầu thủ chúng tôi vẫn chưa thể triệu tập được. Dù sao chúng tôi sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup vào tháng sau. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị thêm cho giải đấu tới.

Điều đầu tiên của chúng tôi là tập trung phòng ngự cả về cá nhân lẫn tập thể. Nếu có thể, chúng tôi mong muốn sẽ triển khai phòng ngự phản công để tạo ra những cơ hội”.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình lúc 20h ngày mai 7/8.