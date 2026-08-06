Trăn trở của Bí thư Quảng Ninh khi tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương

(VTC News) -

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường chia sẻ như trên tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về việc thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh, sáng 6/8.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, người dân đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh và đại biểu Quốc hội rằng “Lên thành phố thì được gì và thành phố thì khác gì tỉnh?“.

“Đây là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở, đau đáu và suy nghĩ rất nhiều. Việc lên thành phố là điều mong mỏi của cán bộ, Nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Nhưng quan trọng hơn hết là sau khi lên thành phố thì làm gì để phát triển đúng với danh xưng trong đời sống, văn hóa, vật chất, tinh thần, công nghiệp, quốc phòng, an ninh... Quan trọng nhất là sẽ phát triển thế nào“, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận định đây là bài toán đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp của tỉnh cố gắng.

Về chiến lược phát triển của tỉnh, ông Quản Minh Cường cho biết Quảng Ninh đặt mục tiêu vào năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD, cao nhất cả nước (mục tiêu phấn đấu của cả nước là đạt 8.500 USD).

“Nếu không duy trì tăng trưởng từ 12%/năm trở lên sẽ không đạt được; tăng trưởng hai con số thông thường cũng chỉ đạt khoảng 17.500-18.000 USD. Đây là một bài toán đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cấp ủy các cấp và chính quyền chúng tôi đòi hỏi phải rất cố gắng. Bộ máy chính quyền của tỉnh làm việc liên tục, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật“, ông Quản Minh Cường nói.

Liên quan đến dự án Vành đai 5 được Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư với số vốn gần 290.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 11,6 tỷ USD) chiều dài 349 km, đi qua 7 địa phương (Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ), theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đây là tuyến giao thông huyết mạch.

Ông Quản Minh Cường nhận định, khi sân bay Gia Bình và Vành đai 5 hoàn thành sẽ kết nối Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh thành trục tam giác phát triển mạnh.

“Giao thông phát triển sẽ tạo động lực cho kinh tế. Từ quy hoạch, nguồn vốn, giải phóng mặt bằng đến khả năng giải ngân đều không có vướng mắc, khi Quốc hội thông qua chủ trương là có thể hoàn thành trong 2-3 năm, thậm chí 2 năm nếu quyết tâm”, ông Quản Minh Cường nói.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết thêm hiện tỉnh đã khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h dài khoảng 128,3 km từ Hà Nội đến Hạ Long Xanh, thời gian thi công 24 tháng.

Theo ông, đến nay, Quảng Ninh đã bàn giao hơn 99% mặt bằng; các địa phương khác cũng cơ bản đạt trên 90%. Đây là dự án do tư nhân đầu tư, Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng. Tổng vốn đầu tư riêng phần đường sắt, đầu máy và hạ tầng khoảng 185.000 tỷ đồng (5,6 tỷ USD).

Đối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ông Quản Minh Cường thông tin, nếu được nâng cấp lên khổ đường 1.435 mm, tốc độ trên 160 km/h sẽ kết nối với khu vực Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) qua Lào Cai - Hà Nội - Lạng Sơn - Quảng Tây và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh (đã được Quốc hội phê duyệt).

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, địa phương cũng đang chuẩn bị khoảng 80.000 tỷ đồng để đầu tư tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long.

“Nếu kết nối với tuyến Lào Cai - Hà Nội sau khi nâng cấp sẽ hình thành mạng lưới đường sắt liên thông toàn miền Bắc với Trung Quốc, tạo lợi thế lớn cho vận chuyển hàng hóa. Tuyến đường khổ 1.435 mm tốc độ 160 km/h có thể chở cả hàng hóa và hành khách, trong khi tuyến 350 km/h chỉ chở hành khách“, ông Quản Minh Cường nói thêm.