Bố tôi cần tiền cứu mạng, mẹ vợ không chịu trả khoản vay 200 triệu dù đã bán đất

(VTC News) -

Tôi 32 tuổi, là nhân viên văn phòng, còn vợ tôi 29 tuổi, làm kế toán. Chúng tôi kết hôn đến nay đã tròn 6 năm, có bé gái 4 tuổi. Suốt từng ấy năm, tôi nộp phần lớn thu nhập hàng tháng cho vợ để cô ấy quản lý, dùng cho chi tiêu và tích lũy. Tôi chỉ giữ lại chút ít tiền xăng xe.

Tháng trước, bố tôi đổ bệnh tim. Khi đưa vào cấp cứu, bác sỹ chỉ định làm thủ thuật nong mạch vành và nằm viện theo dõi, chi phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng. Bố mẹ không có nhiều tiền, tôi lại là con một nên mọi chi phí đều phải đứng ra lo.

Tôi gom hết tiền tiết kiệm chung chỉ được khoảng 60 triệu đồng, còn thiếu 140 triệu nữa. Đang lúc bí, tôi nhớ ra mẹ vợ còn nợ khoảng 200 triệu đồng từ hai năm trước. Đó là khoản tiền tiết kiệm riêng có từ trước của tôi, dùng để dự phòng khi cuộc sống có biến cố.

Mẹ vợ vay tiền mãi không trả, tôi không thể đóng viện phí cho bố ruột khi cấp cứu. (Ảnh minh họa: iStock)

Tôi đưa số tiền này cho mẹ vợ vay vào 2 năm trước, khi đó cậu em vợ do ham mê cá độ bóng đá mà dính vào nợ nần chồng chất. Chủ nợ cho mấy người trông rất đầu gấu đến tận nhà đập phá, đe dọa.

Mẹ vợ tôi vốn là người chiều con mù quáng, bà sang nhà tôi khóc lóc vật vã, xin tôi cứu lấy con trai bà. Tôi vốn không muốn đưa số tiền phòng thân kia để giải quyết món nợ do cờ bạc, nhưng rồi thấy vợ thương mẹ, xót em đến mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng sụt sùi đi ra đi vào năn nỉ chồng thì không đành lòng.

Mẹ vợ nắm tay tôi hứa chắc nịch rằng khi nào bán được mảnh đất 100m2 ở quê sẽ trả lại ngay không thiếu một đồng. Cuối cùng dù khá bất an, tôi vẫn dằn lòng rút toàn bộ 200 triệu đồng đưa cho bà.

Đầu năm ngoái, mảnh đất ở quê của mẹ vợ đã bán xong, giá hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng bà hoàn toàn ngó lơ khoản nợ mà trích tiền mua ngay chiếc ô tô cho cậu con trai chạy xe dịch vụ, rồi vung tiền sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà đang ở.

Vài lần tôi gặng hỏi, vợ chỉ xua tay: “Cậu ấy mới tu chí làm ăn, mẹ còn bao việc phải lo, anh sao cứ đi đếm từng ngày thế?“. Muốn êm ấm cửa nhà, tôi đành nhẫn nhịn cho qua.

Trong đêm bố nhập viện cấp cứu, tôi bảo vợ gọi điện về cho mẹ, giải thích tình hình nguy cấp liên quan đến tính mạng để rút lại tiền nợ để đóng phí. Vợ tôi cầm điện thoại ra ban công nói chuyện nửa tiếng rồi quay vào, mặt cúi gắm: “Mẹ bảo chưa có tiền. Anh xoay chỗ khác tạm đi”.

Tôi uất nghẹn, một lần nữa cố giải thích với vợ rằng bố sẽ gặp nguy nếu không chữa trị gấp và tôi không còn biết kiếm đâu ra. Vợ tôi né tránh ánh mắt chồng và cũng không biết nói gì.

Sáng hôm sau, tôi đến nhà mẹ vợ, mang theo kết quả chụp mạch vành và giấy tờ chứng minh số tiền cần đóng, cố gắng giữ thái độ chừng mực để trình bày. Tình hình bố tôi khẩn cấp như vậy mà mẹ vợ vẫn thản nhiên như tôi chỉ nói về chuyện tiền bạc bình thường: “Giờ trong nhà bố mẹ không có sẵn tiền; hay con xem đi vay mượn bạn bè, đồng nghiệp. Mẹ cũng hỏi xung quanh rồi nhưng không có. Mấy hôm nữa, bố mẹ sắp xếp vào viện thăm”.

Nhìn thái độ của bà, tôi biết có nói thêm cũng vô dụng, đành muối mặt đi lạy lục, gõ cửa khắp nơi từ anh em họ đến bạn bè, đồng nghiệp, sếp cũ... để vay mỗi người một ít, cuối cùng cũng may mắn gom đủ tiền đóng viện phí.

Cầm tờ hóa đơn đóng tiền, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy lòng cay đắng vì nhận ra trong lúc hoạn nạn, người dang tay cứu giúp là người dưng nước lã, còn gia đình vợ thì lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ. Đến nay đã cả tháng trôi qua, mẹ vợ vẫn không nói gì đến chuyện trả khoản tiền mà bà đã hứa hẹn đủ điều để vay cứu con trai.

Tôi vừa hận vừa không cam lòng, bà không chỉ có ý quỵt nợ mà còn “thấy chết không cứu”, bạc bẽo vô ơn hết sức khi chính tôi đã cho vay khoản tiền phòng thân, phòng biến cố để cứu con trai bà.

Liệu có cách nào để đòi món nợ này không, hay tôi chỉ có cách bỏ qua và tự hứa từ giờ không bao giờ biếu tặng, cho vay hay giúp đỡ nhà vợ nữa?

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