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Xuất bản ngày 06/08/2026 12:34 PM
Xuất bản ngày 06/08/2026 12:34 PM

Hàng trăm người tìm cụ bà vợ liệt sĩ đi lạc ở Đồng Nai

(VTC News) -

Đồng Nai huy động lực lượng, nỗ lực tìm kiếm cụ Chu Thị Đoàn mất liên lạc nhiều ngày, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan thông báo cho địa phương.

VTC News
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