Tin nóng thế giới hôm nay 15/8: Ông Trump ra tuyên bố cứng rắn về eo biển Hormuz

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 15/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz thuộc về Mỹ, cập nhật mới nhất về sự việc thủy thủ tàu sân bay Mỹ kiệt sức sau 250 ngày trên biển, động đất mạnh xảy ra ngoài khơi Indonesia và Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga.

Ông Trump nói sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz thuộc về Mỹ

Trng bài phát biểu tại một học viện cảnh sát ở bang New York, Tổng thống Donald Trump nói: “Sau khi chúng ta đánh bại Iran, quốc gia đang bị đánh bại rất nặng nề, chẳng mấy chốc tôi sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ”, ông Trump nói.

Tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm, Iran “đang bị đánh cho tơi tả” và khẳng định “đó là sự thật”. Ông khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz và không tàu nào có thể đi qua nếu nước này chưa cho phép.

Chưa rõ ông Trump thực sự nghiêm túc với tuyên bố này hay đây là dấu hiệu cho thấy Washington đang thay đổi chính sách trong xung đột kéo dài hơn 5 tháng với Tehran, khi các cuộc đàm phát đang rơi vào thế bế tắc.

Tổng thống Mỹ bác bỏ lo ngại thủy thủ tàu sân bay kiệt sức

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ nhận định cho rằng gia đình những binh lính đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln lo lắng cho người thân của họ. “Không, họ không lo lắng”, ông nói.

Khi phóng viên hỏi liệu thời gian triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln có diễn ra quá lâu, Tổng thống Mỹ trả lời: “Không, không, không, chưa đủ”.

Tuy nhiên, sau đó ông Trump lại thay thế bằng thông tin khác: “Con tàu đó đang di chuyển ngay bây giờ hoặc trong thời gian rất ngắn nữa và nó sẽ được thay thế bằng con tàu khác rất giống”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau loạt báo cáo ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung và căng thẳng về sức khỏe tâm thần của binh lính trên tàu USS Abraham Lincoln, bao gồm những lời kể về việc một số người cố gắng nhảy khỏi tàu.

Động đất mạnh ngoài khơi Indonesia

Ngày 15/8, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) thông tin, vào khoảng 4h58 (giờ địa phương), trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi vùng duyên hải miền Đông Indonesia đi kèm ít nhất 3 dư chấn.

Cơ quan Khí tượng, Thời tiết và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đưa ra cảnh báo sóng thần sớm cho một số khu vực trong nước. Ngoài ra, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Australia cho biết trận động đất dưới đáy biển này “không gây ra mối đe dọa sóng thần đối với lục địa, các hòn đảo hay lãnh thổ của Australia”.

Người dân sinh sống dọc vùng bờ biển bị ảnh hưởng được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn, trong khi các quan chức theo dõi chặt chẽ các trạm đo thủy triều ven biển để phát hiện mọi thay đổi. Cơ quan chức năng Indonesia đang đánh giá tác động của trận động đất và chưa có thông tin chính thức về thương vong hoặc thiệt hại.

Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga

Hôm 14/8 (giờ địa phương), Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này tập kích cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga, làm hư hại 2 cơ sở chế biến và gây hỏa hoạn.

Các bồn chứa tại cảng dầu Ust-Luga. (Ảnh: Getty)

Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko cũng xác nhận “cơ sở hạ tầng cảng” bị tấn công, một đám cháy bùng phát tại cảng trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào khu vực. Giới chức Nga tuyên bố đã bắn hạ 51 UAV Ukraine trên địa bàn tỉnh Leningrad.

Trong bối cảnh Kiev tăng cường hàng loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, cảng Ust-Luga liên tục trở thành mục tiêu trong những tháng gần đây. Quân đội Ukraine thực hiện nhiều cuộc tấn công sâu vào cảng Ust-Luga trong tháng 3 và tháng 4/2026.