Báo Indonesia chỉ trích sao nhập tịch 'hoảng loạn trước Việt Nam'

(VTC News) -

Đội tuyển Indonesia thất bại 0-3 trước Việt Nam trong trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Kết quả tệ hại khiến nhiều cầu thủ hứng chịu chỉ trích từ báo chí Indonesia, một trong số đó là Jordi Amat - ngôi sao từng được định giá 5 triệu euro (tương đương 150 tỷ đồng).

Jordi Amat bị chỉ trích nặng nề.

Tờ Bola Indonesia bình luận thẳng thắn: “Đồng đội của Rizky Ridho ở hàng phòng ngự - Jordi Amat, đáng nhận những lời chỉ trích về màn trình diễn trong trận đấu này. Jordi dường như gặp khó khăn trước tốc độ của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Hậu vệ của Persija Jakarta trông vô cùng hoảng loạn. Hai bàn thua đầu tiên của đội tuyển Indonesia cho thấy Jordi Amat không che chắn được những khu vực quan trọng mà đối thủ có thể khai thác. Thực tế, anh ấy cũng đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho bàn thắng thứ ba. Jordi đã ở vị trí không thích hợp, tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Sơn thoải mái xâm nhập vòng cấm của đội tuyển Indonesia”.

Indonesia 0-3 Việt Nam.

Nhận định của trang tin thể thao này là có cơ sở. Ở bàn thua đầu tiên, Jordi Amat chuyền bóng khó khiến Rizky Ridho mất bóng vào chân Đình Bắc, mở ra cơ hội cho Hoàng Đức kiến tạo để Văn Vĩ ghi bàn. Trong bàn thua thứ hai, Amat không đủ tốc độ để tiếp cận Hai Long và ngăn cản ngôi sao của đội tuyển Việt Nam.

Ở bàn thua thứ 3, Jordi Amat không phát hiện Xuân Son ở phía sau lưng, không truy cản đường chuyền của Hoàng Đức. Shayne Pattynama đã bất lực trong nhiệm vụ khắc phục sai lầm của đồng đội.

Tờ Bola Indonesia còn chỉ ra thêm rằng Rizky Ridho và Nadeo - hai ngôi sao bản địa của Indonesia chơi tệ không kém so với người đàn anh.

Chính sự hớ hênh ở hàng thủ khiến đội bóng xứ vạn đảo trả giá bằng thất bại nặng nề.