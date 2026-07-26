Houthi phóng tên lửa vào cơ sở dầu mỏ, Mỹ lần đầu không tấn công Iran sau 2 tuần

(VTC News) -

Chính quyền Mỹ chưa giải thích lý do chấm dứt chuỗi 13 đêm không kích liên tiếp nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công này được phát động sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ, kéo theo các đòn đáp trả liên quan đến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour viết trên mạng xã hội X: “Có vẻ như Iran đã trải qua một đêm yên bình”. Trong ngày 25/7 cũng không xuất hiện thông tin về các cuộc tấn công mới của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh như những ngày trước.

Khói bốc lên từ địa điểm không xác định, trong cuộc tấn công mà Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết là nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. (Nguồn: Reuters)

Axios dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biêt, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/7 chỉ đạo quân đội không tiến hành thêm các cuộc không kích mới nhằm vào Iran. Một quan chức cấp cao Mỹ nói với Reuters rằng Tổng thống Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song muốn Tehran hiểu rõ hậu quả nếu từ chối đàm phán.

Trước đó một ngày, ông Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc tiếp xúc nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, nhưng nhấn mạnh Tehran vẫn chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận.

Trong khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tạm lắng, lực lượng Houthi mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào Ả-rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng sang Biển Đỏ và có nguy cơ thổi bùng trở lại nội chiến Yemen.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này tấn công các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco tại Jizan và Yanbu.

Các đoạn video được Reuters xác minh cho thấy cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Aramco ở Jizan. Hai nguồn tin thương mại tại châu Á cho biết họ nhận được thông tin về khả năng các kho chứa dầu và nhiên liệu tại đây bị hư hại. Aramco hiện chưa đưa ra bình luận.

Tại Yanbu, theo các nguồn tin an ninh Hy Lạp, hai tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở dầu mỏ đã bị hệ thống phòng không Patriot do quân đội Hy Lạp vận hành theo thỏa thuận với Ả-rập Xê Út đánh chặn.

Yanbu là cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Ả-rập Xê Út trên Biển Đỏ, với công suất bốc xếp hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa, đây đã trở thành tuyến xuất khẩu dầu quan trọng của Riyadh. Trong khi đó, Jizan nằm gần biên giới Yemen và sở hữu nhà máy lọc dầu có công suất khoảng 400.000 thùng/ngày.