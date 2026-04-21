HLV U17 Australia: 'U17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất từ đầu giải'

"U17 Việt Nam sở hữu kĩ thuật cá nhân tốt, chuyển đội trạng thái nhanh và U17 Australia cần cẩn trọng khi phòng ngự. Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao”, huấn luyện viên trưởng đội U17 Australia - ông Carl Veart nói trong buổi họp báo trước trận đấu với U17 Việt Nam ở vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia được xem là "chung kết sớm" của giải đấu. Cả 2 đội tuyển đều thể hiện được sức mạnh nhỉnh hơn các đối thủ còn lại sau những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng. U17 Việt Nam cũng như U17 Australia đều chưa thủng lưới. Đội bóng xứ chuột túi thậm chí toàn thắng và ghi nhiều bàn nhất giải.

U17 Australia cẩn trọng trước U17 Việt Nam.

“Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm. U17 Australia đã trải qua những thử thách khác nhau và có sự chuẩn bị tốt cho các mục tiêu dài hạn. Trước mắt, U17 Australia sẽ phải nâng cao hơn nữa chất lượng thi đấu khi đối đầu với U17 Việt Nam", ông Carl Veart nói.

Trong khi đó, HLV trưởng U17 Việt Nam - ông Cristiano Roland đánh giá rất cao Australia. Dù vậy, nhà cầm quân này tin rằng U17 Việt Nam đã nắm rõ điểm mạnh - yếu của đối thủ. Huấn luyện viên người Brazil cũng chia sẻ thêm, trước trận đấu quan trọng này, ban huấn luyện U17 Việt Nam đã xây dựng các phương án chiến thuật nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa khả năng của đội nhà.

“Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”, ông Roland nói thêm.

Trận đấu giữa Việt Nam và Australia diễn ra lúc 19h30 ngày 22/4.