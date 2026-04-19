Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam 0-0 U17 Indonesia, giải U17 Đông Nam Á hôm nay

Cập nhật mới nhất
U17 Việt Nam 0-0 U17 Indonesia Tiếp tục cập nhật
Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia diễn ra trên sân vận động Gelora Delta (Sidoarjo, Indonesia) từ 19h30.
U17 Việt Nam tấn công bằng những pha bóng nhanh ở 2 biên. Các học trò của huấn luyện viên Roland chưa tạo ra được sự kết nối đến vòng cấm và các vị trí có thể dứt điểm.
Văn Dương sút xa chạm chân hậu vệ U17 Indonesia. Thủ môn đội chủ nhà vất vả đẩy bóng.
U17 Việt Nam vẫn chơi chậm rãi, kéo đối thủ dâng cao để khai thác vào khoảng trống. Dù vậy, đối thủ cũng rất thận trọng khi U17 Việt Nam có bóng.
U17 Indonesia ép sân nhưng không tạo ra sức ép đáng kể. Những pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà chưa làm khó được các hậu vệ U17 Việt Nam.
U17 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, giữ đội hình thấp. U17 Indonesia mới là đội chịu sức ép phải thắng ở trận này.
Trận đấu bắt đầu
U17 Việt Nam (áo trắng) giao bóng.
U17 Indonesia
Abdillah Ishak (20), Farik Rizqi (3), Putu Ekayana (4), Girly Andrade (6), Dava Yunna (7), Fardan Farras (8), Mochamad Mierza (9), Peres Awkila (12), Farrel Luckyta (14), Pandu Aryo (16), Chico Jericho (23).
U17 Việt Nam
Lý Xuân Hoà (23), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Minh Thuỷ (8), Lê Trọng Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Lê Sỹ Bách (20).
U17 Việt Nam đấu với U17 Indonesia
Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia mang tính quyết định ngôi đầu bảng A và suất đi tiếp vào bán kết giải U17 Đông Nam Á. U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh với U17 Indonesia và U17 Malaysia sau 2 trận thắng ấn tượng (ghi 14 bàn, chưa thủng lưới).
U17 Việt Nam chỉ mất vị trí đầu bảng nếu thua U17 Indonesia với tỷ số cách biệt trên 2 bàn. Chiến thắng bất ngờ của U17 Lào trước U17 Thái Lan hôm qua (18/4) cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland yên tâm về khả năng đi tiếp. Chỉ cần không thua nhiều hơn 10 bàn, U17 Việt Nam đảm bảo được suất bán kết.
Trong khi đó, U17 Indonesia không thể tự quyết trong cuộc đua giành suất đi tiếp. Thất bại 0-1 trước U17 Malaysia khiến đội chủ nhà đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.
Để vượt qua vòng bảng, đội bóng xứ vạn đảo phải thắng U17 Việt Nam. Nếu không làm được điều này, U17 Indonesia phải chờ U17 Timor Leste tạo nên cú sốc trong trận gặp U17 Malaysia.
