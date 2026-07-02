Hà Nội tăng tốc thi công đường 'đắt nhất hành tinh', quyết thông xe trước 2/9

Hà Nội tăng tốc thi công Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, phấn đấu thông xe trước 2/9, góp phần giảm ùn tắc, hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị.
Video: Đường ‘đắt nhất hành tinh’ ở Hà Nội tăng tốc thi công, quyết thông xe trước 2/9.
Theo một công nhân tại công trường, khu vực này sẽ được trồng khoảng 8-9 chủng loại cây và hoa, gồm tường vi, lan tây, dâm bụt vàng, dâm bụt đỏ... Hạng mục cây xanh dự kiến hoàn thành trong ngày 2/7.
Làn đường còn lại đang được tập trung thi công hệ thống thoát nước, lu lèn nền đường và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật.
Tuy nhiên, tại khu vực đang thi công, cao độ mặt đường vẫn thấp hơn nền nhà dân dọc phố La Thành, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để có thể ra vào nhà, nhiều hộ dân phải tự đắp các lối đi tạm bằng đất.
Tại hai nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, công trường vẫn duy trì nhiều mũi thi công. Các trụ cầu vượt đã dần thành hình.
Nhiều hố ga được lắp đặt hoàn chỉnh, hệ thống cáp và đường ống kỹ thuật cũng đang được bố trí đồng bộ dưới lòng đất, sẵn sàng phục vụ vận hành khi dự án hoàn thành.
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