Hà Nội tăng tốc thi công đường 'đắt nhất hành tinh', quyết thông xe trước 2/9

Cùng chung tâm trạng, chị Minh Nguyệt (phường Giảng Võ), chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố La Thành hơn 30 năm, cho biết người dân hoàn toàn ủng hộ dự án vì đây là công trình giao thông quan trọng của Thủ đô. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài khiến hoạt động buôn bán bị ảnh hưởng đáng kể, trong khi nền đường thấp hơn mặt bằng nhà dân khiến việc đi lại rất bất tiện. Chị mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bố trí các lối đi tạm để tạo thuận lợi cho người dân trong thời gian công trường vẫn đang triển khai.