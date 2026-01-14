Đường Vành đai 1 thông tuyến kỹ thuật sau hơn 1 tháng thi công thần tốc

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, có tổng mức đầu tư trên 7.200 tỷ đồng, giữ vai trò then chốt trong mạng lưới giao thông lõi đô thị. Được phê duyệt từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020, dự án bị chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Từ cuối năm 2025, với chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, các khó khăn từng bước được tháo gỡ, dự án được đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15/12/2025 và thông tuyến kỹ thuật trước 15/1/2026.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngày 14/1, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức thông tuyến kỹ thuật từ nút giao Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa đến nút giao Đền Voi Phục - Cầu Giấy, hoàn thành đúng mốc thời gian đề ra.
Sáng nay, người dân có thể di chuyển trên mặt đường của dự án. Toàn tuyến dài hơn 2,2km đã được lu phẳng, rải base, lắp đặt hệ thống rào chắn, cắm cờ dọc tuyến, đánh dấu thời điểm thông xe kỹ thuật.
Trên công trường, nhiều mũi thi công tất bật hoàn thiện các hạng mục tiếp theo nhằm sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ.
Trên toàn tuyến, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, tạo không gian đô thị thông thoáng hơn so với trước đây.
Nhiều hộ dân từ chỗ sinh sống trong các ngõ nhỏ, nay đã tiếp giáp trực tiếp với trục đường lớn.
Khi dự án thông tuyến kỹ thuật và đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, người dân chủ động thuê đơn vị thiết kế, chuẩn bị phương án cải tạo, xây dựng lại nhà cửa phù hợp với không gian phát triển mới.
Theo chia sẻ của một người dân sinh sống gần khu vực Ô Chợ Dừa, trước đây tuyến đường nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều bất tiện. "Khi tuyến đường Vành đai 1 được mở rộng và thông tuyến kỹ thuật, không gian đô thị thông thoáng hơn, việc di chuyển cũng thuận lợi, an toàn hơn", người này nói và cho biết gia đình đang tính toán cải tạo ngôi nhà, sắp xếp lại mặt bằng để phù hợp với tuyến phố mới và định hướng phát triển trong thời gian tới.
Không chỉ người dân sinh sống dọc tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, những người thường xuyên đến các bệnh viện lớn trong khu vực cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Việc kết nối Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương với trục Vành đai 1 giúp giao thông thuận lợi hơn, đặc biệt trong công tác cấp cứu, khám chữa bệnh.
“Cuối năm ngoái, mỗi lần vào viện là ngại nhất đoạn đường này vì rất chật và hay tắc. Lần này quay lại, tôi thấy đường rộng, thoáng hơn, di chuyển nhanh hơn hẳn”, chị Nguyễn Phương Thảo, đến từ tỉnh Hải Phòng, đưa con xuống khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ.
Nhà thầu tổ chức cắm cờ dọc tuyến Vành đai 1, đánh dấu mốc thông xe kỹ thuật.
Nhiều mũi thi công tất bật làm việc trên công trường dự án đường Vành đai 1.
Vành đai 1 là trục giao thông giữ vai trò “xương sống” của khu vực nội đô Hà Nội, với phạm vi khoảng 31,5km², tập trung đông dân cư và lưu lượng phương tiện rất lớn mỗi ngày. Việc hoàn thành đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đoạn tuyến cuối cùng của dự án, có ý nghĩa quyết định trong việc khép kín toàn tuyến Vành đai 1.
Người dân kỳ vọng, khi tuyến đường được hoàn thiện và khai thác đồng bộ, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Bình luận