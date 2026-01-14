Đường Vành đai 1 thông tuyến kỹ thuật sau hơn 1 tháng thi công thần tốc

Theo chia sẻ của một người dân sinh sống gần khu vực Ô Chợ Dừa, trước đây tuyến đường nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều bất tiện. "Khi tuyến đường Vành đai 1 được mở rộng và thông tuyến kỹ thuật, không gian đô thị thông thoáng hơn, việc di chuyển cũng thuận lợi, an toàn hơn", người này nói và cho biết gia đình đang tính toán cải tạo ngôi nhà, sắp xếp lại mặt bằng để phù hợp với tuyến phố mới và định hướng phát triển trong thời gian tới.