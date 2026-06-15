Đại công trường nhà ga metro số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành

Toàn cảnh khu vực thi công nhà ga S3 tuyến metro số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành
Sau hơn 5 tháng kể từ ngày Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị (metro) số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, nhà ga S3 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng. Những ngày giữa tháng 6, khu vực này được quây tôn, rào chắn, nhiều máy khoan, máy xúc được huy động để triển khai các hạng mục ngầm của dự án.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, bên trong khu vực thi công, các thiết bị cơ giới hoạt động liên tục.
Công nhân được bố trí thành nhiều nhóm để triển khai các phần việc theo kế hoạch.
Theo thiết kế, tuyến metro số 5 sẽ đi ngầm dưới đường Nguyễn Chí Thanh. Nhà ga S3 được bố trí tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành, nơi kết nối nhiều tuyến đường quan trọng của thành phố.
Để phục vụ thi công dự án, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực này. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tạm dừng hoạt động, các phương tiện lưu thông theo hình thức nút giao tự hành.
Từ ngày 7/6, ô tô cũng bị cấm quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh, đối diện cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam. Việc điều chỉnh giao thông nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thi công.
Trước đó, cuối tháng 12/2025, Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Dự án có chiều dài gần 40km, điểm đầu tại khu vực giao giữa đường Văn Cao và Hoàng Hoa Thám. Tuyến đi ngầm qua các tuyến phố Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng trước khi chuyển sang đi trên mặt đất tại dải phân cách giữa đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, kết thúc tại khu vực Hòa Lạc và Yên Xuân.
Khi hoàn thành, metro số 5 được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Tây thành phố, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho nhiều tuyến đường hiện hữu.
Không chỉ có dự án metro số 5, khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành hiện còn nằm trong phạm vi triển khai dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm 2026.
Thời gian qua, một số hạng mục của dự án đã ghi nhận chuyển biến rõ nét. Đáng chú ý, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công đã được thảm nhựa, góp phần giảm áp lực giao thông cho tuyến La Thành.
Tuy nhiên, hạng mục cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh hiện vẫn chưa thể triển khai theo kế hoạch. Nguyên nhân là phương án thiết kế cầu vượt có sự chồng lấn với tuyến metro số 5 đi qua khu vực này, khiến các đơn vị liên quan phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án kỹ thuật.
Trong tương lai, nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành sẽ là nơi giao cắt giữa tuyến metro số 5 và trục Vành đai 1. Hai dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.
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