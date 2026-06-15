Đại công trường nhà ga metro số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành

Tin mới

Va chạm tàu trên vịnh Lan Hạ, 1 người tử vong: Nạn nhân biết bơi, có mặc áo phao Cú va chạm mạnh từ tàu du lịch vào thuyền máy tại vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng khiến nữ du khách bất tỉnh nên dù biết bơi và có mặc áo phao, chị vẫn không qua khỏi.

Khởi tố Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng Nguyễn Thị Phương Thảo bị cáo buộc chỉnh sửa kết quả phân tích nhằm che giấu vi phạm trong vụ xả thải vượt chuẩn ở KCN Quang Minh.

Tưởng trúng xổ số 2,6 tỷ, người đàn ông ngã ngửa khi nhận thưởng 520 nghìn đồng Cầm chiếc vé số trúng giải độc đắc đi đổi thưởng, Mike Fields không nhận được tiền mà chỉ được thông báo có lỗi hệ thống.

Cho thuê khách sạn làm nơi hoạt động lừa đảo, chủ cơ sở có bị xử lý hình sự? Liên tiếp các ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia thuê khách sạn làm trụ sở, luật sư chỉ rõ những trường hợp chủ cơ sở lưu trú có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý.

Tăng gần 4 triệu đồng/lượng, giá vàng 'đòi' lại mốc 150 triệu đồng/lượng Giá vàng trong nước hôm nay (15/6) tiếp tục tăng mạnh gần 4 triệu đồng/lượng và lấy lại mốc 150,5 triệu đồng/lượng sau 1 tuần bị mất.

Danh sách kênh VTV trực tiếp Ả Rập Xê Út vs Uruguay, bảng H World Cup 2026 Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh VTV trực tiếp bóng đá Ả Rập Xê Út vs Uruguay tại World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 16/6.

Danh sách kênh VTV trực tiếp Bỉ vs Ai Cập, bảng G World Cup 2026 mới nhất Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh VTV trực tiếp bóng đá Bỉ vs Ai Cập tại World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 16/6.

CĐV Nhật Bản dọn rác sau trận World Cup, nói một câu khiến nhiều người nể phục Sau trận hòa 2-2 với Hà Lan ở World Cup 2026, CĐV Nhật Bản nán lại để dọn rác trên khán đài, giải thích hành động này xuất phát từ "sự tôn trọng".

Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón đợt nắng nóng mới sau chuỗi ngày mưa dông Dự báo thời tiết 10 ngày tới, sau những ngày mưa rào và dông giúp "giải nhiệt", miền Bắc đón đợt nắng nóng diện rộng mới, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng.

Phía bên kia thành phố tập 12: Cương quyết tâm làm một việc vì Tuyết Lan Tuyết Lan lần đầu đến thăm nhà Khuê; Cương quyết tâm học giỏi để đường hoàng sánh bước bên cô bạn.

Quét radar xuyên đất tìm rãnh mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng Sau nhiều ngày thu thập tư liệu và gặp gỡ nhân chứng, TP.HCM bắt đầu dò radar xuyên đất tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về giáo dục - đào tạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc làm việc với ngành GD&ĐT cùng cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và kết quả thực hiện Nghị quyết 71.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/6/2026: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/6/2026 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước 12/6.

Ban nhạc rock gây chú ý khi đưa tiếng Việt và nghệ thuật thư pháp ra quốc tế Dù hoạt động chủ yếu tại thị trường Mỹ, song ban nhạc này vẫn tiếp tục theo đuổi hướng đi đưa văn hóa Việt ra thế giới.

Xác minh thông tin thí sinh bị tác động tâm lý tiêu cực khi thi tốt nghiệp THPT Ngày 15/6, Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết đang xác minh việc một thí sinh bị tác động tiêu cực đến tâm lý khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh.

786 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đại biểu trẻ nhất 16 tuổi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra ngày 24-25/6 tại Hà Nội với 786 đại biểu tham dự, đại diện hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam.

Agribank đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình triển khai mô hình Kiosk thông minh UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công).

5 thực phẩm giàu calo nhưng vẫn hỗ trợ giảm cân hiệu quả Không phải thực phẩm nhiều calo nào cũng gây tăng cân, một số loại còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu ăn đúng cách.

Thuê căn hộ ở Hà Nội làm sào huyệt lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng Một nhóm nghi phạm thuê căn hộ tại Hà Nội làm nơi livestream bán vé cào, dựng kịch bản nhận thưởng tiền tỷ để lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

VinPlace kiến tạo biểu tượng mới cho ngành cưới Việt Nam The Vietnam Grand WeddX 2026 – sự kiện ngành cưới có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam sẽ diễn ra tại VinPalace Cổ Loa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Siêu xe thương mại lập kỷ lục tăng tốc nhanh nhất thế giới Mẫu siêu xe hàng đầu của Thụy Điển vừa thiết lập kỷ lục thế giới về thời gian hoàn thành quãng đường 0,4km dành cho xe thương mại.

Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? Các vấn đề về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng vẫn là mối quan tâm của không ít người tiêu dùng khi sử dụng mì ăn liền.

Lạng Sơn: Kiểm soát hiệu quả nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu Trong 5 tháng đầu năm, KDYT tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ vững, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu, không để bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào trong nước.

Hệ sinh thái sống nghỉ dưỡng đáp ứng mọi 'tần số' cảm xúc tại The Sentosa Khi vật chất không còn là đích đến, giới tinh hoa bắt đầu tìm kiếm một không gian sống có khả năng tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm xúc và đồng điệu nội tâm.

Người dùng phải xác thực lại khuôn mặt khi đổi sim sang máy mới từ 15/6 Từ 15/6, người dùng đổi SIM sang điện thoại mới phải xác thực khuôn mặt, nếu không có thể bị khóa thuê bao theo lộ trình.

Lật xe chở hoa quả trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, kẹt xe kéo dài Một xe tải chở hoa quả bị lật khi di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến kẹt xe kéo dài.

Các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều thuê bao chưa xác thực Các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định mới về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng, thu giữ hàng chục nghìn linh kiện súng Đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá, 8 đối tượng bị bắt cùng hàng chục nghìn linh kiện, đạn và súng các loại.

Giá cà phê hôm nay 15/6/2026: Dự báo tiếp tục tăng? Giá cà phê hôm nay 15/6/2026 bước vào tuần giao dịch mới với những thông tin thời tiết bất lợi.