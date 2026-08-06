Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể Giảng Võ trên 'đất vàng' đang xuống cấp, chờ cải tạo

Bà Lê Bích Hằng cũng chia sẻ rằng khi nghe thông tin từ nhà nước và phường về dự án xây dựng lại và tái định cư, người dân trong khu rất đồng lòng và ủng hộ. Thay mặt cư dân các tòa nhà D1, D3, D4, D5, D6 và 6B (riêng D2 đã được xây dựng lại), bà bày tỏ nguyện vọng tha thiết của người dân là được tái định cư tại chỗ, tức là được ở lại đúng khu vực hiện tại sau khi công trình hoàn thành, thay vì phải di chuyển đến nơi khác.