  • logo
Xuất bản ngày 06/08/2026 10:53 AM
Xuất bản ngày 06/08/2026 10:53 AM

Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể Giảng Võ trên 'đất vàng' đang xuống cấp, chờ cải tạo

Khu tập thể Giảng Võ (Hà Nội) hiện có 23 tòa nhà, đã xuống cấp sau hơn 50 năm sử dụng và người dân mong khu nhà sớm được cải tạo, để ổn định cuộc sống.

Ghi nhận tại khu tập thể Giảng Võ, các dãy nhà D1, D3, D4, D5 và D6 (phường Giảng Võ, Hà Nội), cho thấy nhiều công trình đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu xuống cấp. Những mảng tường bong tróc, lớp sơn bạc màu, nhiều vị trí lộ bê tông, rêu mốc bám dày theo thời gian. Tại một số khu vực, tường và trần nhà xuất hiện các vết nứt, nền hành lang và cầu thang đã mòn sau nhiều năm sử dụng.

Ghi nhận tại khu tập thể Giảng Võ, các dãy nhà D1, D3, D4, D5 và D6 (phường Giảng Võ, Hà Nội), cho thấy nhiều công trình đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu xuống cấp. Những mảng tường bong tróc, lớp sơn bạc màu, nhiều vị trí lộ bê tông, rêu mốc bám dày theo thời gian. Tại một số khu vực, tường và trần nhà xuất hiện các vết nứt, nền hành lang và cầu thang đã mòn sau nhiều năm sử dụng.

Các dãy nhà này hiện là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Các dãy nhà này hiện là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Hành lang, cầu thang và khu vực sinh hoạt chung tại một số dãy nhà đã cũ, nhiều hạng mục mang dấu ấn của thời gian.

Hành lang, cầu thang và khu vực sinh hoạt chung tại một số dãy nhà đã cũ, nhiều hạng mục mang dấu ấn của thời gian.

Người dân tìm cách cơi nới bằng khung sắt, mái che hoặc “chuồng cọp” để tăng diện tích sử dụng.

Người dân tìm cách cơi nới bằng khung sắt, mái che hoặc “chuồng cọp” để tăng diện tích sử dụng.

Không gian công cộng bị lấn chiếm khiến diện mạo nhếch nhác.

Không gian công cộng bị lấn chiếm khiến diện mạo nhếch nhác.

Theo thời gian bên trong các căn hộ người dân liên tục phải cải tạo sửa chữa chống xuống cấp.

Theo thời gian bên trong các căn hộ người dân liên tục phải cải tạo sửa chữa chống xuống cấp.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Bích Hằng, Tổ phó Tổ dân phố số 14, cho biết phần lớn các căn hộ đều đã xuống cấp, nhiều hộ gặp tình trạng thấm dột sau 50 năm sử dụng. “Hiện tại, hầu hết các hộ dân trong khu đều đang phải chịu cảnh nhà bị thấm dột và xuống cấp nghiêm trọng”.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Bích Hằng, Tổ phó Tổ dân phố số 14, cho biết phần lớn các căn hộ đều đã xuống cấp, nhiều hộ gặp tình trạng thấm dột sau 50 năm sử dụng. “Hiện tại, hầu hết các hộ dân trong khu đều đang phải chịu cảnh nhà bị thấm dột và xuống cấp nghiêm trọng”.

Bà Lê Bích Hằng cũng chia sẻ rằng khi nghe thông tin từ nhà nước và phường về dự án xây dựng lại và tái định cư, người dân trong khu rất đồng lòng và ủng hộ. Thay mặt cư dân các tòa nhà D1, D3, D4, D5, D6 và 6B (riêng D2 đã được xây dựng lại), bà bày tỏ nguyện vọng tha thiết của người dân là được tái định cư tại chỗ, tức là được ở lại đúng khu vực hiện tại sau khi công trình hoàn thành, thay vì phải di chuyển đến nơi khác.

Bà Lê Bích Hằng cũng chia sẻ rằng khi nghe thông tin từ nhà nước và phường về dự án xây dựng lại và tái định cư, người dân trong khu rất đồng lòng và ủng hộ. Thay mặt cư dân các tòa nhà D1, D3, D4, D5, D6 và 6B (riêng D2 đã được xây dựng lại), bà bày tỏ nguyện vọng tha thiết của người dân là được tái định cư tại chỗ, tức là được ở lại đúng khu vực hiện tại sau khi công trình hoàn thành, thay vì phải di chuyển đến nơi khác.

Khu tập thể C8 Giảng Võ được xây dựng từ năm 1979, trong đó đơn nguyên 3 thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D đã được quây tôn sau khi chính quyền di dời người dân để bảo đảm an toàn.

Khu tập thể C8 Giảng Võ được xây dựng từ năm 1979, trong đó đơn nguyên 3 thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D đã được quây tôn sau khi chính quyền di dời người dân để bảo đảm an toàn.

Theo ghi nhận, dù có rào chắn, bên trong khu vực đơn nguyên 3 vẫn xuất hiện tình trạng tập kết hàng hóa và có người ra vào lấy nước sinh hoạt.

Theo ghi nhận, dù có rào chắn, bên trong khu vực đơn nguyên 3 vẫn xuất hiện tình trạng tập kết hàng hóa và có người ra vào lấy nước sinh hoạt.

Một vòi nước được lấy từ bên trong đơn nguyên 3.

Một vòi nước được lấy từ bên trong đơn nguyên 3.

Người dân vẫn vận chuyển hàng hóa vào bên trong khu vực quây rào phong tỏa.

Người dân vẫn vận chuyển hàng hóa vào bên trong khu vực quây rào phong tỏa.

UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch chi tiết cải tạo khu chung cư Giảng Võ, làm cơ sở triển khai dự án trong thời gian tới.

UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch chi tiết cải tạo khu chung cư Giảng Võ, làm cơ sở triển khai dự án trong thời gian tới.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/xa-hoi/hien-trang-khu-tap-the-giang-vo-tren-khu-dat-vang-dang-xuong-cap-cho-cai-tao-post1321531.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMT 5/8 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Tư ngày 5/8/2026
XSMT 5/8 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Tư ngày 5/8/2026
XSDN 5/8 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 5/8/2026
XSDN 5/8 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 5/8/2026
XSCT 5/8 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 5/8/2026
XSCT 5/8 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 5/8/2026
Vietlott 5/8 - Vietlott Mega 6/45 5/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/8/2026
Vietlott 5/8 - Vietlott Mega 6/45 5/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/8/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm