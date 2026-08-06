Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể Giảng Võ trên 'đất vàng' đang xuống cấp, chờ cải tạo

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Link: https://vov.vn/xa-hoi/hien-trang-khu-tap-the-giang-vo-tren-khu-dat-vang-dang-xuong-cap-cho-cai-tao-post1321531.vov
Nhiều ô tô bị thủng lốp khi đi trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong và Quy Nhơn - Chí Thạnh sáng 6/8, tài xế phát hiện vật sắt nhọn cắm vào lốp xe.
Những nếp sống thường ngày của người dân vùng cao tỉnh Quảng Ninh được xem như “mỏ vàng” để thu hút và níu chân du khách quốc tế.
Hà Nội sẽ thí điểm phố đi bộ tại Thành Thái - Khúc Thừa Dụ, kết hợp không gian văn hóa, ẩm thực và công nghệ, kỳ vọng tạo điểm đến mới ở phía Tây Thủ đô.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các lực lượng đồng loạt rà soát bút tiêm giảm cân rao bán trên mạng do lo ngại hàng trôi nổi đe dọa sức khỏe người dùng.
Toàn cầu chứng kiến cuộc đua điện hóa giao thông mạnh mẽ nhằm giảm thiểu phát thải carbon, chống biến đổi khí hậu và tái định hình ngành công nghiệp ô tô.
Khu tập thể Giảng Võ (Hà Nội) hiện có 23 tòa nhà, đã xuống cấp sau hơn 50 năm sử dụng và người dân mong khu nhà sớm được cải tạo, để ổn định cuộc sống.
Messi tỏa sáng rực rỡ trong lần đầu tiên đá chính trong màu áo CLB sau World Cup 2026 với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo cho Inter Miami.
Đáp án cho câu hỏi về vị trí của con người không phải đứng bên ngoài quan sát hay bị thay thế hoàn toàn, mà ở vị trí trung tâm, là kiến trúc sư trưởng kiêm giám sát.
Xe tải gặp sự cố, lao vào cầu Đắk Lung (Đồng Nai) khiến cầu bị sập, 2 người trên xe máy may mắn thoát nạn.
Đường vành đai 5 - vùng Thủ đô dài khoảng 349km, dự kiến qua 7 địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ.
Nhiều ô tô bị thủng lốp khi đi trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong và Quy Nhơn - Chí Thạnh sáng 6/8, tài xế phát hiện vật sắt nhọn cắm vào lốp xe.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 6/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về căng thẳng Israel - Iran, Nga - Ukraine, eo biển Hormuz và vành đai giao thông Trung Quốc.
Vụ hỏa hoạn tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung) khiến 2 cha con mắc kẹt, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Toyota Vios, Yaris Cross và bộ đôi Veloz Cross, Avanza Premio tiếp tục có chương trình khuyến mại trong tháng 8, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe trước tháng Ngâu.
Liên quan đến vụ người đàn ông ở Đắk Lắk bị đạp ngã khi đi trên đường, công an đã vào cuộc xác định được người gây ra vụ việc trên và làm rõ nguyên nhân.
Sau 15 năm được phê duyệt dự án “Đường giao thông cứu hộ, cứu nạn tả ngạn sông Con”, tuyến đường gần 220 tỷ đồng vẫn lầy lội như ruộng.
Không chỉ tôn vinh những khoảnh khắc trên sân golf, Lexus Cup 2026 còn mang đến một không gian giàu tinh thần thể thao, sự kết nối cùng những trải nghiệm đẳng cấp.
Không chỉ là công trình giao thông bắc qua sông Hàn, cầu Rồng còn là biểu tượng kiến trúc mang tầng ý nghĩa văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của thành phố.
Bình luận