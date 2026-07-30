Nhịn ăn, tập kiệt sức để giảm cân: Chuyên gia cảnh báo tàn phá hệ miễn dịch

(VTC News) -

“Chúng ta đều hiểu rằng, giảm cân nhanh không khó. Nếu nhịn ăn, nhịn uống hoặc uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc gây mất nước, hay vắt kiệt sức lực bằng những bài tập phản khoa học, ai cũng có thể giảm 5-7kg chỉ trong một tuần.

Đó là sự tàn phá cơ thể, là hành vi bức tử các tế bào và hệ miễn dịch của chính mình. Chúng tôi sẽ loại bỏ ngay lập tức những hồ sơ có dấu hiệu sử dụng các biện pháp tiêu cực, đe dọa đến sức khỏe”, PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết tại Lễ phát động cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 5 do Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức ngày 30/7.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, khoẻ và đẹp phải được xây dựng trên nền tảng của sự bền vững. Dinh dưỡng và vận động chính là hai giải pháp quan trọng nhất mà người dân cần quan tâm để nâng cao thể chất, tầm vóc. Hằng ngày các chuyên gia tiếp xúc với nhiều bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, thoái hóa khớp...

Phần lớn những bệnh lý này liên quan đến chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, ít vận động, thừa cân hoặc suy dinh dưỡng kéo dài. Khi đến bệnh viện, nhiều người đã xuất hiện biến chứng, việc điều trị khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, khoẻ đẹp phải dựa trên hai yếu tố cốt lõi là dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động thể lực. Đây cũng là hai giải pháp quan trọng để nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt.

PGS.TS Trần Thanh Dương chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Thu Hiền)

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều đặt ra những thách thức khác nhau đối với sức khỏe. Người trẻ thường chủ quan với sức khỏe, trong khi người trung niên chịu áp lực công việc, gia đình và những thay đổi của cơ thể.

Đặc biệt, nhiều phụ nữ dành quá nhiều thời gian chăm lo cho người khác mà quên chăm sóc bản thân. Vì vậy, việc quan tâm đến sức khỏe không phải là sự ích kỷ, mà là trách nhiệm với chính mình và gia đình.

“Những thay đổi nhỏ như ăn uống hợp lý, vận động đều đặn hay ngủ đủ giấc nếu được duy trì lâu dài sẽ tạo nên khác biệt lớn đối với sức khỏe. Ngay từ khi một người quyết định nghiêm túc chăm sóc bản thân, đó đã là chiến thắng đáng trân trọng”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Theo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Việt Nam là một trong 10 nước có người dân lười vận động nhất thế giới. Nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 30% người Việt trưởng thành thiếu vận động thể lực. Tố chất về thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh thanh niên Việt Nam xếp vào mức kém so với tiêu chuẩn.

Báo cáo World Obesity Atlas 2025 (bản đồ béo phì thế giới), cho thấy Việt Nam hiện thuộc nhóm có tỷ lệ béo phì thấp nhất Đông Nam Á nhưng lại có tốc độ gia tăng nhanh nhất khu vực với 38%. Việt Nam hiện xếp hạng 108/183 quốc gia về mức độ sẵn sàng trong điều trị béo phì, phản ánh khoảng trống đáng kể trong hệ thống chăm sóc và giải pháp phối hợp.

Nhịn ăn, tập kiệt sức để giảm cân là hành vi bức tử hệ miễn dịch của chính mình. (Ảnh minh hoạ)

Tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh Việt Nam tăng gấp đôi trong 10 năm qua, từ 8,5% lên 19%, con số tương tự tại các đô thị lớn là 26%. Chuyên gia nhìn nhận, thừa cân béo phì chính là quả bom nổ chậm cho gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm trong tương lai, bào mòn sức khỏe và năng suất lao động của quốc gia.

Người dân được khuyến cáo cần lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, tăng cường vận động thể lực để phòng chống thừa cân béo phì và các bệnh mạn tính không lây.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, thay đổi không nhất thiết phải đến từ những mục tiêu lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một bữa ăn cân bằng hơn, vài chục phút vận động mỗi ngày hay thói quen ngủ sớm thay vì thức khuya. Khi những lựa chọn đúng được lặp lại đủ lâu, chúng sẽ trở thành thói quen và dần hình thành một lối sống lành mạnh.