Loạt ô tô thủng lốp trên cao tốc qua Gia Lai, Đắk Lắk, tài xế phát hiện vật nhọn

(VTC News) -

Hàng loạt xe bị lủng lốp “chôn chân” trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong.

Ngày 6/8, Khu Quản lý đường bộ 3 (Bộ Xây dựng) cho biết đơn vị nắm thông tin về việc nhiều phương tiện bị thủng lốp khi đi qua các tuyến cao tốc thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai (đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong).

Đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết, đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường để điều tiết giao thông, đảm bảo các phương tiện đi lại an toàn, tránh ùn tắc.

Những mảnh sắt nhọn được rải trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong.

“Nếu xác định nguyên nhân do có người cố ý rải vật sắc nhọn trên mặt đường, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định”, đại diện đơn vị thông tin.

Theo phản ánh, anh Nguyễn Chí Đạt (trú phường Đông Hòa), sáng cùng ngày, khi lái ô tô trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, thì xe bị thủng lốp. Kiểm tra, anh phát hiện một vật bằng sắt nhọn cắm vào lốp xe nên buộc phải rời cao tốc xuống Quốc lộ 29 để vá.

Khi đến tiệm sửa chữa, anh Đạt cho biết gặp nhiều tài xế khác cũng trong tình trạng tương tự, đều bị thủng lốp sau khi đi qua tuyến cao tốc này.

Vật sắt nhọn được lấy ra từ lốp xe.

Trong khi đó, anh Đoàn Duy Thoại (trú Gia Lai) cho biết, xuất phát từ khoảng 2h sáng để vào Nha Trang giải quyết công việc. Khi đi trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua phường Sông Cầu, xe của anh cũng bị thủng lốp và phải dừng ngay trên cao tốc để gọi cứu hộ.

Hàng loạt xe phải dừng trên làn khẩn cấp để chờ vá.

Ghi nhận tại cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, trong sáng 6/8, nhiều ô tô phải dừng khẩn cấp trên tuyến để thay hoặc vá lốp sau khi gặp sự cố.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.