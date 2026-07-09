Ký túc xá bỏ hoang nhiều năm ở cửa ngõ Hà Nội sắp thành hơn 1.100 nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân sinh sống gần khu vực, cho biết nhiều năm qua, các khối nhà gần như không phát huy hết công năng. “Thời gian gần đây, công nhân làm việc liên tục, bên ngoài các tòa nhà thay đổi rõ rệt. Nếu sớm đưa vào sử dụng sẽ tránh lãng phí và đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân”, ông Hùng nói.